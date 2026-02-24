Top.Mail.Ru

Новая HyperOS 3.1 от Xiaomi поставит в тупик пользователей iPhone. Это вообще законно?!

Фото: Unsplash 

Компания Xiaomi готовит боьшое обновление HyperOS, которое принесет на ее смартфоны функции экосистемы Apple. Подробности у Gizmochina. 

Согласно источнику, революцию должна произвести грядущая HyperOS 3.1 с загадочным пакетом iOS Bridge («мост в iOS»). Как следует из названия, система должна позволять больше обычного в отношении iOS и устройств Apple. Так оно и есть — вот перечень фич: 

  • Звонки с iPhone. Входящие звонки на iPhone могут отображаться на подключенных планшетах или компьютерах Xiaomi, позволяя пользователям отвечать на звонки или управлять ими, даже когда телефон находится не рядом.
  • AirPods. Полная поддержка наушников Apple, в том числе быстрое подключение, отображение заряда, настройка пространственного звука — и всё это прямо на смартфоне Xiaomi. 
  • AirDrop. Можно быстро передавать файлы и данные между iPhone и устройствами Xiaomi без интернета и сторонних приложений. 

По сути, HyperOS 3.1 будет имитировать экосистемную интеграцию в сервисы Apple. Фича может привлечь тех, кто не против пользоваться устройствами разных брендов, но пока не знает, как их «подружить». 

Релиз апдейта ожидается на MWC 2026. В курсе ли Apple обо всех этих нововведениях и их «подкапотных» особенностях, и одобряет ли их — пока загадка. Ранее мы рассуждали о возможных сценариях. 
