Новая Lada Aura начала продаваться официально. Что под капотом и сколько стоит?

Фото: Lada
Компания «АвтоВАЗ» объявила старт продаж своего нового автомобиля С-класса, о котором ходило много слухов и утечек. Информация и ценники появились на официальном сайте бренда.
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Седан можно приобрести лишь с одной версией мотора объемом 1,8 литра и мощностью 122 л.с. Трансмиссия китайская, вариатор WLY CVT18. Производитель заявляет довольно скромный расход в 6,4 литра по трассе и 7,8 литра в смешанном режиме на сотню километров; при этом вес у авто немалый — 1400 кг. Оснащение: кожаный салон, камера заднего вида, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, полный пакет подогрева, светодиодные фары и так далее.
Фото: Lada
Фото: Lada
Lada Aura продается в двух комплектациях Premier и Status с разницей в 200 тысяч рублей: первая стоит 2 599 000, а вторая 2 799 000 рублей. Более дорогое авто отличается 10-дюймовой цифровой приборной панелью, таким же медиадисплеем, аудиосистемой с 8 динамиками, 17-дюймовыми легкосплавными дисками и салоном из натуральной кожи.