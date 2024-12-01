Новая Lada Aura начала продаваться официально. Что под капотом и сколько стоит?

Олег


Фото: Lada


Компания «АвтоВАЗ» объявила старт продаж своего нового автомобиля С-класса, о котором ходило много слухов и утечек. Информация и ценники появились на официальном сайте бренда.

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Lada Aura заявляется как «бизнес-седан, сочетающий габариты С-сегмента и вместительность класса D, ориентированный прежде всего на пассажиров, их комфорт и статус». У нее удлиненная задняя дверь и узнаваемый дизайн-код как спереди, так и по всему кузову. По своим габаритам авто может сравниться с Toyota Camry: длина 4690 мм с колесной базой 2885 против 4885 мм и колесной базой 2825 мм у «японца». Для сравнения: длина Lada Vesta составляет 4410 мм, а колесная база — 2635 мм.


Фото: Lada


Фото: Lada


Фото: Lada

Седан можно приобрести лишь с одной версией мотора объемом 1,8 литра и мощностью 122 л.с. Трансмиссия китайская, вариатор WLY CVT18. Производитель заявляет довольно скромный расход в 6,4 литра по трассе и 7,8 литра в смешанном режиме на сотню километров; при этом вес у авто немалый — 1400 кг. Оснащение: кожаный салон, камера заднего вида, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, полный пакет подогрева, светодиодные фары и так далее.


Фото: Lada


Фото: Lada

Lada Aura продается в двух комплектациях Premier и Status с разницей в 200 тысяч рублей: первая стоит 2 599 000, а вторая 2 799 000 рублей. Более дорогое авто отличается 10-дюймовой цифровой приборной панелью, таким же медиадисплеем, аудиосистемой с 8 динамиками, 17-дюймовыми легкосплавными дисками и салоном из натуральной кожи. 

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Источник:
Lada
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Комментарии

Yuri Konst
+5
Yuri Konst
За такие деньги могли бы и внешность обновить. Но нет, унификация наше всё.
Сегодня в 14:55
#
+356
d’Autriche Yuri Konst
8 лет уже вроде, как иксрей показали
28 минут назад
#
Anatoly076
+277
Anatoly076
Расскажите про движок блин! Там снова два варианта 1.8 8-ми клапанный?! 🤣🤣🤣 или 1.8 16-ти клапанный такой расход топлива никогда в жизни не обеспечит! Разве что если коробка «тракторная» и первая передача крутит до 80 км/ч!

Все остальное — это чушь! Забугорные тачки начинали с «тележки», с двигателя, и только потом прикручивали дисплеи, лампочки и чехлы. У нас все как обычно (так же и у китайцев), сделаем типа дорого богато, пусть даже и не едет… 😬😬😬

Цена просто космическая…
2 часа назад в 15:48
#
YABLOKOFON
+343
YABLOKOFON Anatoly076
Китайцы при том количестве рюшечек хотя бы стоят дёшево, а автоваз продолжает делать допотопные жигули в новый обёрке и голой комплектации за 3 мульта
42 минуты назад
#
+1210
Grealex
Наши машины наверное создаются, что бы не ехать, а пиво в них пить.
час назад в 16:45
#
Mers
+5323
Mers
Х/з, я бы лучше б/у японца взял.
41 минуту назад
#

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