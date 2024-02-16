Новая нейросеть Apple сможет писать код за разработчиков

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Компания Apple работает над обновленной версией Xcode с новым инструментом искусственного интеллекта для генерации кода, сообщает Bloomberg.По данным инсайдеров, нейросеть похожа на инструмент GitHub Copilot от Microsoft, который генерирует код на основе текстовых запросов. При этом он умеет преобразовывать код с одного языка программирования на другой.Предполагаемый Xcode AI также сможет прогнозировать и завершать блоки кода, что позволит разработчикам оптимизировать процесс создания приложений. Сейчас Apple тестирует эту нейросеть внутри компании и планирует предоставить её сторонним разработчикам программного обеспечения «уже в этом году».Судя по всему, Apple хочет стать лидером по количеству внедрённых ИИ-функций и нейросетей в свои продукты. Ожидается, что компания расскажет обо всём подробно уже в июне на конференции разработчиков WWDC 2024.