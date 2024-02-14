Новая нейросеть Apple умеет создавать анимации по текстовому описанию. Она может стать одним из главных козырей iOS 18

Фархад
APPLEAI

Компания Apple разработала очередную нейросеть, которая использует большие языковые модели (LLM) для анимации статических изображений на основе текстовых подсказок пользователя.

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Apple описывает инновацию в новой исследовательской работе под названием «Keyframer: Расширение возможностей дизайна анимации с использованием больших языковых моделей».

«Хотя интерфейсы с одноразовыми подсказками распространены в коммерческих системах преобразования текста в изображение, таких как Dall·E и Midjourney, мы утверждаем, что анимация требует более сложного набора пользовательских факторов, таких как время и координация, которые трудно полностью указать в одной подсказке — таким образом, мы предлагаем альтернативные подходы, которые позволят пользователям итеративно создавать и уточнять созданные проекты, особенно для анимации.

Чтобы создать анимацию, пользователю нужно загрузить изображение в формате SVG, а затем ввести подсказки. После этого Keyframer сгенерирует код CSS для анимации, а пользователь сможет отредактировать код напрямую или с помощью дополнительных текстовых запросов.

APPLEAI

Напомним, недавно Apple запустила ещё одну нейросеть для генерации статичных изображений по текстовым запросам. Вполне вероятно, что все ИИ-наработки компания интегрирует в iOS 18, официальный анонс которой состоится на WWDC 2024 в июне.
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Источник:
MacRumors
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