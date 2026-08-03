Новая нейросеть Qwen 3.8-Max заменит программиста, юриста и инженера

Компания Alibaba представила новую языковую модель Qwen 3.8-Max, которая насчитывает 2,4 триллиона параметров при 95 миллиардах активных. Это самая мощная модель в семействе Qwen и первая в классе Max. Доступ к ней для широкой публики уже открыт.
Модель показала впечатляющие результаты в автономном программировании, работе с документами и длительных исследовательских задачах, превзойдя конкурентов вроде Claude Fable 5 и GPT-5.6 Sol по ряду бенчмарков, включая PaperBench и OSWorld. Qwen 3.8-Max доступна через QwenCloud по API с поддержкой трёх уровней глубины рассуждений — от быстрого до сверхглубокого.
В тестах на автономное программирование модель Qwen 3.8-Max работала без остановки 16 дней, создав проект oh-my-cli с 265 коммитами и 127 pull-запросами. За пять дней она воспроизвела научную статью по отбору данных для обучения ИИ, написав 7600 строк кода и проведя 33 цикла обучения на GPU, после чего улучшила исходный метод на 2,7 балла на сложном математическом бенчмарке AIME24. В соревновании по распознаванию намерений в диалогах (WWW2025) модель за 24 часа обошла 458 из 526 человеческих команд, достигнув точности 85,3%. В профессиональных тестах Qwen 3.8-Max за час находила 1284 релевантных юридических пункта в документах, создавала дизайн-прототипы приложений, разрабатывала полноценное меню для ресторана и восстанавливала 3D-модели зданий по чертежам.
Особого внимания заслуживает способность этой модели выполнять сверхдолгосрочные задачи, требующие тысячи шагов. В тесте на проектирование криптографического чипа GCD/RSA она за 500 шагов сократила количество логических элементов с 8298 до 678, а физический размер чипа — на 81%, успешно пройдя весь цикл от RTL-кода до физической разводки. В годовом симуляторе e-commerce Qwen 3.8-Max заработала 416 252 юаня с начального капитала в 100 000, обойдя конкурентов на 38%. Модель также поддерживает мультимодальные возможности: она работает с видео длительностью более 100 часов, документами на сотни страниц и способна редактировать видео, создавать 3D-модели по планам помещений и разрабатывать игры по текстовому запросу. Интеграция с популярными агентными фреймворками — Claude Code, Codex, OpenClaw и Qoder — уже доступна.