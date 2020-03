В сети появилась нейросеть под названием These Nudes Do Not Exist . Создатели обучили её создавать реалистичные снимки с несуществующими обнаженными девушками, которы выглядят вполне натуралистично. Что воспользоваться сервисом и создать новую фотографию придется заплатить 1 доллар. При этом права на купленное изображение полностью принадлежат пользователю.Стартап These Nudes Do Not Exist полагает, что их нейросеть может стать витком эволюции в мире порно. «Мы решили использовать технологию GAN и занять нишу в сфере, где пока еще слишком мало конкуренции», — сообщил один из создателей, который пожелал остаться анонимным.Для создания нового изображения с несуществующей девушкой достаточно всего лишь нажать одну кнопку и заплатить один доллар за готовое изображение. «В долгосрочной перспективе наша цель состоит в том, чтобы получить полностью сгенерированные модели с искусственным интеллектом, способные создавать фото и видео со своим участием», — добавил один из создателей нейросети.Для создания искусственных снимков веб-сайт использует алгоритм Generative Adversarial Networks, который обучен с помощью множества изображений, в данном случае ню. По словам разработчиков, текущая база данных состоит из фотографий белых женщин 20-40 лет.Пока TNDNE умеет создавать фото с изображением несуществующих девушек по пояс. Разработчики обещают в будущем расширить возможности нейросети, позволив ей генерировать больше поз, а также создавать видео.