Новая опция «Авито» избавит вас от назойливых вопросов покупателей



Классифайд «Авито» разрешил публиковать видеоролики ко всем товарам. Об этом сообщает сама компания.



До сих пор возможность приложить видео к объявлению была доступна в ограниченном режиме и лишь для некоторых категорий товаров. Теперь же любой продавец может воспользоваться этой фичей и снять небольшой ролик длительностью до 3 минут, показав все достоинства и недостатки своего товара.







Демонстрация продаваемой вещи на видео может снять подавляющее количество вопросов о размерах, состоянии и работоспособности товара. Покупатель может просто посмотреть ролик и не мучить уточняющими вопросами продавца.