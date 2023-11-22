Новая опция «Авито» избавит вас от назойливых вопросов покупателей

Олег

Авито


Классифайд «Авито» разрешил публиковать видеоролики ко всем товарам. Об этом сообщает сама компания.

До сих пор возможность приложить видео к объявлению была доступна в ограниченном режиме и лишь для некоторых категорий товаров. Теперь же любой продавец может воспользоваться этой фичей и снять небольшой ролик длительностью до 3 минут, показав все достоинства и недостатки своего товара.

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Демонстрация продаваемой вещи на видео может снять подавляющее количество вопросов о размерах, состоянии и работоспособности товара. Покупатель может просто посмотреть ролик и не мучить уточняющими вопросами продавца. 

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Источник:
ixbt
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Комментарии

tellurian
+4772
tellurian
Надо уметь снимать ролики как и фото.
Можно так снять, что ничего не видно будет и вопросы всё равно будут.
Тут зависит от целей продавца. Продать честно или обмануть.
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