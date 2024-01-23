Новая опция «Google Фото» наведет порядок в вашей медиатеке одним нажатием

Фото: Phone Arena
Компания Google начала распространять опцию «Стопка фотографий» для своего приложения «Фото» на Android. Об этом пишет Gizmochina.
Ранее мы уже писали о бета-версии этой функции. Photos Stack позволяет автоматизировать управление вашей медиатекой, собирая похожие фотографии в группы. Стоит один раз включить эту настройку, и приложение «Google Фото» упорядочит все ваши снимки. Если фото были сделаны в одинаковой локации в течение небольшого промежутка времени — например, вы нащелкали несколько кадров одного и того же момента — утилита соберет их в стопку, и лента станет чище.
Компания Google начала распространять опцию «Стопка фотографий» для своего приложения «Фото» на Android. Об этом пишет Gizmochina.
Ранее мы уже писали о бета-версии этой функции. Photos Stack позволяет автоматизировать управление вашей медиатекой, собирая похожие фотографии в группы. Стоит один раз включить эту настройку, и приложение «Google Фото» упорядочит все ваши снимки. Если фото были сделаны в одинаковой локации в течение небольшого промежутка времени — например, вы нащелкали несколько кадров одного и того же момента — утилита соберет их в стопку, и лента станет чище.
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Каждую стопку при желании можно развернуть и просмотреть, а отдельные кадры — изменить или удалить. Специальная полоса с миниатюрами покажет сразу все фотографии в стопке во время полноэкранного просмотра одной из них.
«Стопки» уже появились в iOS-версии «Google Фото», а теперь приходят и на Android — пользователи обнаруживают фичу в сборке 6.66.0.597410323 и новее. Чтобы воспользоваться нововведением, откройте приложение, перейдите в «Настройки» и включите тумблер «Собирать похожие фотографии».