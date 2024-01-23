Новая опция «Google Фото» наведет порядок в вашей медиатеке одним нажатием

Фото: Phone Arena



Компания Google начала распространять опцию «Стопка фотографий» для своего приложения «Фото» на Android. Об этом пишет Gizmochina.



Ранее мы уже



Компания Google начала распространять опцию «Стопка фотографий» для своего приложения «Фото» на Android. Об этом пишет Gizmochina.Ранее мы уже писали о бета-версии этой функции. Photos Stack позволяет автоматизировать управление вашей медиатекой, собирая похожие фотографии в группы. Стоит один раз включить эту настройку, и приложение «Google Фото» упорядочит все ваши снимки. Если фото были сделаны в одинаковой локации в течение небольшого промежутка времени — например, вы нащелкали несколько кадров одного и того же момента — утилита соберет их в стопку, и лента станет чище.



Каждую стопку при желании можно развернуть и просмотреть, а отдельные кадры — изменить или удалить. Специальная полоса с миниатюрами покажет сразу все фотографии в стопке во время полноэкранного просмотра одной из них.



«Стопки» уже появились в iOS-версии «Google Фото», а теперь приходят и на Android — пользователи обнаруживают фичу в сборке 6.66.0.597410323 и новее. Чтобы воспользоваться нововведением, откройте приложение, перейдите в «Настройки» и включите тумблер «Собирать похожие фотографии».