Новая опция «Google Фото» заменит вам фотошоп — любые пожелания в паре касаний

Олег

Google Фото
Фото: Google


Компания Google начала внедрять новый нейросетевой редактор фотографий в свой сервис «Фото». Об этом пишет Popsci.

Согласно источнику, опция называется Magic Editor и уже начала распространяться на смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Нововведение позволяет вносить правки и использовать эффекты, которые до сих пор были доступны лишь в полноценном настольном ПО для «фотошопа».

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К примеру, Magic Editor позволяет находить на снимке людей и всего одним касанием перемещать их в любое место фотографии, либо вовсе удалить человека или любые другие объекты без искажения снимка. Вы можете выбрать, обвести или указать объект вручную или доверить это нейросети. Выбранный объект можно увеличить, уменьшить, размножить и так далее. На его месте генеративный ИИ дорисует соответствующий фон.

Помимо этого доступны еще много других эффектов, и их количество будет увеличиваться. На текущий момент попробовать Magic Editor могут лишь владельцы Pixel 8 и 8 Pro, и даже эти смартфоны обрабатывают правки довольно долго. Со временем фича появится и в других устройствах. 

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Источник:
Popsci
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