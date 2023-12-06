Новая опция YouTube позволит быстрее понять, что ролик не стоит смотреть



YouTube тестирует подсчет статистики видеороликов в реальном времени. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, пользователи видеохостинга начали замечать динамические счетчики лайков и просмотров видео. YouTube действительно тестирует отображение и подсчет этих показателей в режиме реального времени — анимацию можно увидеть, перезагрузив страницу, но вскоре цифры будут обновляться прямо на глазах.







Нововведение поможет еще быстрее понять полезность и качество ролика, если вы привыкли ориентироваться на количество лайков и просмотров за определенный промежуток времени. Скорость, с которой увеличиваются эти показатели в реальном времени, покажет, насколько контент «залетел» другим зрителям.