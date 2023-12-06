Новая опция YouTube позволит быстрее понять, что ролик не стоит смотреть

Олег

YouTube


YouTube тестирует подсчет статистики видеороликов в реальном времени. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, пользователи видеохостинга начали замечать динамические счетчики лайков и просмотров видео. YouTube действительно тестирует отображение и подсчет этих показателей в режиме реального времени — анимацию можно увидеть, перезагрузив страницу, но вскоре цифры будут обновляться прямо на глазах.

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Нововведение поможет еще быстрее понять полезность и качество ролика, если вы привыкли ориентироваться на количество лайков и просмотров за определенный промежуток времени. Скорость, с которой увеличиваются эти показатели в реальном времени, покажет, насколько контент «залетел» другим зрителям. 

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Источник:
YouTube
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Комментарии

tellurian
+4732
tellurian
Ужение раз видел такое. Прикольно. Сначала думал глюки.
2 часа назад в 16:32
#
+208
Виктор Пересвет
Никогда не ориентируюсь на других зрителей, особенно если смотрю этого блогера давно
час назад в 16:58
#
tellurian
+4732
tellurian Виктор Пересвет
Оно и правильно. У каждого свои интересы, ожидания и свои цели просмотра.
час назад в 17:36
#
John Doe
+652
John Doe
То есть предлагается ориентироваться на большинство? Куда толпа — туда и я? Спасибо, не надо.
28 минут назад
#