Новая подробность о Apple Vision Pro — лучше не терять её комплектную зарядку!



Фото: Apple



В сети появился инсайд, который раскрывает новую подробность об анонсированной недавно гарнитуре смешанной реальности Apple Vision Pro. Информацию собрали в WCCF Tech.Согласно источнику, сторонние интернет-магазины начали продавать кабель для зарядки Apple Vision Pro. Судя по фотографиям аксессуара, он не использует распространенные сегодня USB-С или даже Lightning; в гарнитуре используется совершенно новый проприетарный коннектор, разработанный Apple. То есть для ее зарядки не подойдет ни один другой кабель, кроме оригинального.Есть и еще пара неприятных новостей. По словам инсайдеров, гарнитура не будет заряжаться от несертифицированных проводов — то есть владельцу девайса, потерявшему кабель, придется покупать его у самой Apple, либо у сторонних вендоров, которые купили у нее сертификат на производство.И наконец — ценник на кабель зарядки для Apple Vision Pro. Он совсем не радует: сторонние магазины продают его за $85, по текущему курсу это около 7000 рублей.Официальных заявлений относительно зарядки новой гарнитуры Apple пока не делала, но перечисленные инсайды очень похожи на правду: создать «хитрый» проприетарный коннектор и продавать сертификаты на его производство — это вполне в стиле «яблочной» компании.Всё, что мы достоверно знаем на данный момент — фотография в начале статьи. Apple ни разу не показала коннектор отключенным, поэтому доподлинно неизвестно, как он подключается. Если судить по толщине ободка гарнитуры, вряд ли в нее мог бы поместиться порт USB-C.