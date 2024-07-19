Всплыла новая подробность об iPhone SE-4, которая понравится буквально всем

Олег

Фото: MacRumors


В сети появился свежий инсайд, который раскрывает подробности дизайна iPhone SE 4 поколения. Об этом пишет MacRumors.

Ранее уже сообщалось, что будущий бюджетник станет копией iPhone 14 — получит тот же корпус, аналогичную диагональ экрана, «железо» и так далее. При умеренном ценнике это очень привлекательные вводные, однако новая подробность сделает iPhone SE-4 еще более ожидаемым смартфоном.

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Согласно источнику, Apple собирается унифицировать дизайн iPhone 16 и iPhone SE 4-го поколения. Это означает, что у смартфонов будет идентичное оформление задней крышки и блока камер — информацию подтвердил источник, имеющий отношение к производству корпусов для Apple. Если это правда, то грядущая бюджетная новинка будет так же актуальна, как iPhone 16, но за более скромный прайс. Лучшего сочетания едва ли можно пожелать. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Aspard
+568
Aspard
Фигурально, а не буквально, инвалиды вы несчастные. Мне вот не понравилось.
час назад в 18:18
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iProJora
+251
iProJora
Ходят слухи, что не не будет больше сплетен, абсолютно.
Ходят сплетни, будто слухи запретят.

Ну как бабки на завалинке, а не медиаблогеры.
25 минут назад
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