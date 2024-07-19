Всплыла новая подробность об iPhone SE-4, которая понравится буквально всем



В сети появился свежий инсайд, который раскрывает подробности дизайна iPhone SE 4 поколения. Об этом пишет MacRumors.



Ранее уже сообщалось, что будущий бюджетник станет копией iPhone 14 — получит тот же корпус, аналогичную диагональ экрана, «железо» и так далее. При умеренном ценнике это очень привлекательные вводные, однако новая подробность сделает iPhone SE-4 еще более ожидаемым смартфоном.







Согласно источнику, Apple собирается унифицировать дизайн iPhone 16 и iPhone SE 4-го поколения. Это означает, что у смартфонов будет идентичное оформление задней крышки и блока камер — информацию подтвердил источник, имеющий отношение к производству корпусов для Apple. Если это правда, то грядущая бюджетная новинка будет так же актуальна, как iPhone 16, но за более скромный прайс. Лучшего сочетания едва ли можно пожелать.