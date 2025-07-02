Новая приставка Apple TV 4K станет абсолютным хитом. Её захочет себе каждый







Сразу несколько авторитетных источников сообщают, что Apple готовится выпустить новую приставку Apple TV 4K. И хотя эта линейка всегда оставалась нишевой, именно сейчас она может получить наибольший шанс на массовый успех.

Сразу несколько авторитетных источников сообщают, что Apple готовится выпустить новую приставку Apple TV 4K. И хотя эта линейка всегда оставалась нишевой, именно сейчас она может получить наибольший шанс на массовый успех.

По данным портала 9to5Mac у Apple сейчас сразу два решающих фактора: стремительный рост популярности сервиса Apple TV+ и усталость зрителей от навязчивой рекламы в интерфейсах конкурентов. Именно они подтолкнут многих к приобретению новой приставки. К первому можно отнести успешные проекты по типу «Разделение» и «Утреннее шоу», а также громкие премьеры про «Формулу-1» с Бредом Питтом в главной роли и други оригинальные фильмы. Ну, а про отсутствие рекламы в интерфейсе tvOS на днях Георгий Лямин. Он даже привёл По данным портала 9to5Mac у Apple сейчас сразу два решающих фактора: стремительный рост популярности сервиса Apple TV+ и усталость зрителей от навязчивой рекламы в интерфейсах конкурентов. Именно они подтолкнут многих к приобретению новой приставки. К первому можно отнести успешные проекты по типу «Разделение» и «Утреннее шоу», а также громкие премьеры про «Формулу-1» с Бредом Питтом в главной роли и други оригинальные фильмы. Ну, а про отсутствие рекламы в интерфейсе tvOS на днях высказался наш главный редактор. Он даже привёл 5 наиболее веских причин для покупки Apple TV в 2025 году. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Ждём новую приставку Apple TV с мощным чипом уровня A18 Pro для запуска ААА-тайтлов, ещё более компактные габариты и ценник от $129.