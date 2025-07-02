Новая приставка Apple TV 4K станет абсолютным хитом. Её захочет себе каждый

Фархад

ATV

Сразу несколько авторитетных источников сообщают, что Apple готовится выпустить новую приставку Apple TV 4K. И хотя эта линейка всегда оставалась нишевой, именно сейчас она может получить наибольший шанс на массовый успех.

По данным портала 9to5Mac у Apple сейчас сразу два решающих фактора: стремительный рост популярности сервиса Apple TV+ и усталость зрителей от навязчивой рекламы в интерфейсах конкурентов. Именно они подтолкнут многих к приобретению новой приставки. К первому можно отнести успешные проекты по типу «Разделение» и «Утреннее шоу», а также громкие премьеры про «Формулу-1» с Бредом Питтом в главной роли и други оригинальные фильмы. Ну, а про отсутствие рекламы в интерфейсе tvOS на днях высказался наш главный редактор Георгий Лямин. Он даже привёл 5 наиболее веских причин для покупки Apple TV в 2025 году.

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Источник:
9to5
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Комментарии

+938
Paspartu
Че попало
Вчера в 20:44
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Вася Вотафаков
+6278
Вася Вотафаков
Я так и не понял почему она хитом должна стать 🤔
час назад в 22:58
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Yuri Konst
+70
Yuri Konst
Захочет каждый, включая бомжей)
час назад в 23:16
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