Новая скрытая фича iOS 18 для видеозаписи пригодится буквально каждому владельцу iPhone

Олег

iOS 18


В ходе презентации 9 сентября Apple много говорила о видеосъемке на айфоны, однако не все нововведения попали в хронометраж. Оказывается, компания кое-что припрятала для пресс-релизов.

Судя по официальному сайту Apple, после установки iOS 18 на совместимые iPhone у их владельцев появится возможность ставить видеозапись на паузу. Новая кнопка размещена в верхнем углу экрана, над кнопкой остановки и быстрой фотосъемки. Скорее всего, в iPhone 16 пауза записи видео будет реализована через новую кнопку захвата.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Любопытно, что на WWDC 2024 и в более ранних бета-версиях iOS 18 упомянутая опция отсутствовала. Apple добавила её лишь в Release Candidate, который стал доступен вчера вечером. 

8
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple снова унизила владельцев iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max
Всё что вы хотели знать о новой кнопке захвата на iPhone 16
Apple представила iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max — самые крупные смартфоны за всю историю бренда

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+5274
Mers
Да, появилась пауза.
Сегодня в 10:06
#
Balterby
+116
Balterby
Буквально каждому? А тем кто видео не снимает тоже нужна?
2 часа назад в 12:58
#
banditos
+149
banditos Balterby
Будут фото на паузу ставить;)))
2 часа назад в 12:59
#

Читайте также