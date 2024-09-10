Новая скрытая фича iOS 18 для видеозаписи пригодится буквально каждому владельцу iPhone



В ходе презентации 9 сентября Apple много говорила о видеосъемке на айфоны, однако не все нововведения попали в хронометраж. Оказывается, компания кое-что припрятала для пресс-релизов.



Судя по официальному сайту Apple, после установки iOS 18 на совместимые iPhone у их владельцев появится возможность ставить видеозапись на паузу. Новая кнопка размещена в верхнем углу экрана, над кнопкой остановки и быстрой фотосъемки. Скорее всего, в iPhone 16 пауза записи видео будет реализована через новую кнопку захвата.







Любопытно, что на WWDC 2024 и в более ранних бета-версиях iOS 18 упомянутая опция отсутствовала. Apple добавила её лишь в Release Candidate, который стал доступен вчера вечером.