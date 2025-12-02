Новая скрытая настройка OZON может лишить вас денег на карте. Будьте внимательны!

Популярный маркетплейс OZON добавил настройки чаевых сотрудникам ПВЗ, из-за которых клиенты могут не замечать списаний со счета. Об изменении сообщается на сайте поддержки.

