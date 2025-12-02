Top.Mail.Ru

Новая скрытая настройка OZON может лишить вас денег на карте. Будьте внимательны!

Олег
OZON

Популярный маркетплейс OZON добавил настройки чаевых сотрудникам ПВЗ, из-за которых клиенты могут не замечать списаний со счета. Об изменении сообщается на сайте поддержки.

Ранее мы писали, что OZON внедрил возможность отблагодарить вежливого сотрудника пункта выдачи чаевыми. Однако есть подвох: приложение по умолчанию запоминает оплату:

«При первой оплате чаевых мы запоминаем вашу карту и сумму чаевых. Убедитесь, что у вас не подключены чаевые по умолчанию. Если они подключены и деньги списались, чтобы их вернуть, напишите в чат поддержки», — цитата с сайта OZON. 

Таким образом можно проглядеть заветную настройку и платить чаевые каждый раз при получении заказов, обнаружив это гораздо позже.

Любопытно, что несколько часов назад на сайте OZON было указано так:

«После первой выплаты запомним карту списания, сумму и установим чаевые по умолчанию. Будем списывать деньги каждый раз, когда вы приходите в пункт выдачи за товарами». 
Скриншот с сайте OZON
Скриншот с сайта OZON

Однако теперь текст изменили, добавив вариант с отключением чаевых по умолчанию. Очевидно, что теперь покупателю нужно быть еще внимательнее при оформлении и получении заказа, либо вовсе не включать чаевые. 

Источник:
OZON
