Новая утечка раскрывает планы Apple на iPhone, iPad и Mac в 2023 году

Фото: MacRumors
Компания Apple зарезервировала производственные мощности заводов по производству чипов. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, речь идет о фабриках TSMC — крупнейшем поставщике микрочипов для девайсов Apple. TSMC собирает SoC для iPhone, iPad и Mac Silicon, и в 2023 году поставки будут очень большими.
По заявлению инсайдера, Apple зарезервировала 90% всех производственных мощностей TSMC под грядущие анонсы — по сути, весь комплекс будет работать исключительно для нее. Скорее всего, Apple готовит по-настоящему значительное обновление своих iPhone, iPad и Mac по части «железа». Напомним, что TSMC не является собственностью Apple: это независимая компания, которая выполняет подряды от самых разных брендов.
Ожидается, что новые модели iPhone 15-го поколения получат новейшие чипы Apple A17, которые будут выполнены по 3-нм техпроцессу — технология должна повысить энергоэффективность процессоров на 35%, а производительность — на 15% по сравнению с Apple A16 в iPhone 14 Pro.
Что касается iPad и Mac, то инсайдеры ожидают выхода новой линейки процессоров Apple Silicon M3 — в течение 2023 года он появится как в компьютерах, так и в планшетах Apple (для которых недавно были анонсированы полноценные Final Cut Pro и Logic Pro). Считается, что SoC M3 будут встроены в MacBook Air и iMac 24 нового поколения.
Компания Apple зарезервировала производственные мощности заводов по производству чипов. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, речь идет о фабриках TSMC — крупнейшем поставщике микрочипов для девайсов Apple. TSMC собирает SoC для iPhone, iPad и Mac Silicon, и в 2023 году поставки будут очень большими.
По заявлению инсайдера, Apple зарезервировала 90% всех производственных мощностей TSMC под грядущие анонсы — по сути, весь комплекс будет работать исключительно для нее. Скорее всего, Apple готовит по-настоящему значительное обновление своих iPhone, iPad и Mac по части «железа». Напомним, что TSMC не является собственностью Apple: это независимая компания, которая выполняет подряды от самых разных брендов.
Ожидается, что новые модели iPhone 15-го поколения получат новейшие чипы Apple A17, которые будут выполнены по 3-нм техпроцессу — технология должна повысить энергоэффективность процессоров на 35%, а производительность — на 15% по сравнению с Apple A16 в iPhone 14 Pro.
Что касается iPad и Mac, то инсайдеры ожидают выхода новой линейки процессоров Apple Silicon M3 — в течение 2023 года он появится как в компьютерах, так и в планшетах Apple (для которых недавно были анонсированы полноценные Final Cut Pro и Logic Pro). Считается, что SoC M3 будут встроены в MacBook Air и iMac 24 нового поколения.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides