Новая версия Rufus избавит от проблем при установке Windows 11

Популярная утилита для создания загрузочных USB-накопителей Rufus была обновлена до версии 4.14, в которую добавлены три ключевые функции, упрощающие установку и настройку Windows 11.
Одной из самых заметных стала опция под названием Quality of Life («Качество жизни»), расположенная в диалоговом окне Windows User Experience (WUE). При её активации Rufus автоматически отключает или удаляет большую часть предустановленных приложений Microsoft, включая Teams, Outlook и Copilot, которые могут работать в фоновом режиме и потреблять системные ресурсы, даже когда не используются. Кроме того появился режим Silent installation, позволяющий полностью автоматизировать развёртывание системы: установочный носитель самостоятельно обнаружит первый доступный диск на целевом ПК и произведёт его разметку и установку Windows без единого запроса или подтверждения со стороны пользователя.
Новые возможности делают Rufus полезным инструментом для системных администраторов и опытных пользователей, занимающихся обслуживанием нескольких компьютеров. Разработчики предупреждают, что «тихая» установка должна использоваться с осторожностью и только в контролируемой среде — все данные на первом обнаруженном диске будут перезаписаны без возможности восстановления.
В число других улучшений Rufus 4.14 вошли: функция копирования политики SkuSiPolicy.p7b в ESP для обеспечения безопасной загрузки (Secure Boot) в соответствии с обновлением KB5042562, исправление ошибки, возникавшей при создании локальной учётной записи, имя которой начиналось или заканчивалось пробелом, а также исправление проблемы с созданием носителя Windows To Go, связанной с новыми версиями утилиты bcdboot. Все создаваемые настройки записываются в файл ответов Autounattend.xml, который Rufus помещает на установочный USB-накопитель, что позволяет системе Windows автоматически применять их в процессе установки.
Скачать Rufus 4.14 можно бесплатно на официальном сайте разработчика или из репозитория на GitHub. Программа работает без установки.