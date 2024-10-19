Новенький iPhone 16 Pro бесит своих владельцев необъяснимым багом по 10-20 раз за день



Пользователи iPhone 16 Pro жалуются на новый странный баг устройства — оно произвольно зависает и перезагружается. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, проблема затронула только модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, поскольку жалоб от владельцев базовых моделей пока не поступало. Люди пишут, что в обычном режиме использования дисплей смартфона в какой-то рандомный момент начинает с большим запозданием реагировать на касания, либо же вообще перестает их распознавать, после чего устройство перезапускается. Также были сообщения о том, что iPhone перезагружается в режиме ожидания, просто лёжа на столе или в кармане.







Жалобы на этот баг появлялись с момента релиза iPhone 16, но сейчас их количество стало увеличиваться. Обновления iOS 18.0.1 и даже бета-версия iOS 18.1 не исправляют проблему. Некоторые пользователи сумели поменять устройство на новое у «официалов», но большинство просто ждет от Apple исправления. В некоторых случаях количество сбоев превышает 10-20 раз за день. Отдельные владельцы отмечают, что переустановка iOS и выключение iCloud помогло им, так что возможно проблема кроется в алгоритмах работы iCloud в iOS 18.