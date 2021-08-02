

Смартфон OnePlus Nord 2 взорвался в сумке у женщины. Об этом рассказал в Twitter её муж.



Мужчина по имени Анкур Шарма купил своей супруге новенький смартфон OnePlus Nord 2. Спустя пять дней она ехала на велосипеде около 6 часов утра — и девайс внезапно взорвался, находясь прямо у нее в сумке. Из-за взрыва женщина попала в аварию — сообщается, что сумка попимо прочего еще и задымилась.















Муж владелицы смартфона опубликовал пост в Twitter с упоминанием аккаунта OnePlus и описал это так:

Смартфон OnePlus Nord 2 взорвался в сумке у женщины. Об этом рассказал в Twitter её муж.Мужчина по имени Анкур Шарма купил своей супруге новенький смартфон OnePlus Nord 2. Спустя пять дней она ехала на велосипеде около 6 часов утра — и девайс внезапно взорвался, находясь прямо у нее в сумке. Из-за взрыва женщина попала в аварию — сообщается, что сумка попимо прочего еще и задымилась.Муж владелицы смартфона опубликовал пост в Twitter с упоминанием аккаунта OnePlus и описал это так:

«Сегодня утром около 6 утра по восточному времени, моя жена выехала на велосипедную прогулку со своим новым OnePlus Nord 2 (5-дневной давности). Внезапно телефон взорвался, и из него пошел дым. Из-за этого взрыва, она попала в аварию. Она получила травму после этого инцидента»

Компания довольно быстро отреагировала на сообщение. Представитель OnePlus написал:



«Привет, Анкур. ... Мы глубоко обеспокоены и хотим компенсировать Вам нанесенный ущерб. Пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую, чтобы мы могли исправить ситуацию и предложить Вам подходящее решение проблемы»

Похоже, что Г-н Шарма не собирался подавать иск в суд и оказался доволен этим ответом, так как он удалил свой пост с фотографиями пострадавшего девайса. Он прокомментировал свои действия — по словам Анкура, его целью было привлечь внимание компании, чтобы она расследовала ситуацию и исправила ошибку при проектировании смартфона. Цель достигнута.





