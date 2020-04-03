















Как говорится, есть два типа людей… Когда речь заходит о браузерных расширениях, чаще всего мы делимся на консерваторов и максималистов. Первые (и я тоже к ним отношусь) пользуются браузером по-старинке и в лучшем случае ставят себе пару-тройку базовых расширений из списка маст-хэв. Вторые превращают Chrome едва ли не в отдельную операционную систему, расширяя функциональность и пользовательские сценарии настолько, что можно забыть обо всех прочих приложениях. Впрочем, всегда есть шанс угодить тем и другим, предложив что-то простое в использовании, удобное и полезное. Такой трюк попробовали провернуть в редакции издания Hype и выпустили собственное расширение Daily Tab и убивают им сразу двух зайцев: продвигают собственные популярные статьи и делают стартовую страницу Chrome удобной, функциональной, а еще полезной. В частности, прямо сейчас в работе актуальнейший блок новостей из первоисточника по коронавирусу. В ближайшие две недели обновление DailyTab позволит смотреть статистику заражения, смертности и выздоровления по COVID-19, читать свежие новости из надежных источников, связанные с нововведениями правительства, и следить за картой распространения COVID-19. Вы будете оперативно узнавать о новых ограничениях, распространении коронавируса и других важных новостях. На сегодняшний день новости о коронавирусе крайны важны, так что данные виджета будут обновляться каждые 15 минут. Устанавливайте его и будете всегда информированы и предупреждены.А если говорить в целом, Daily Tab — красивая стартовая страница браузера с часами, поиском, быстрым доступом к любимым сайтам и полезными виджетами. В целом, это отличный вариант, чтобы сменить надоевшую стандартную на свежий дизайн, но дело все-таки не только в эстетике, но также и функциональности. В верхней части — строка поиска, часы, переключатель светлой и темной темы, а также кнопка настроек, где можно скрывать ненужные виджеты. Поисковую системы можно выбирать в настройках: Яндекс или Google. Для массового пользователя — в самый раз. Не хватает разве что DuckDuckGo для параноиков или Wolfram|Alpha для специфических запросов.Также в Daily Tab есть строка быстрого доступа к популярным сайтам, куда помещается до 20 ссылок из избранного в браузере, но позже добавится возможность вручную добавлять нужные сайты. Например, чтобы в один клик заходить на iguides, читать общественно-политическую повестку на Медузе или РБК, бизнес-новости на Ведомостях, ну, или быстро открывать Twitter, YouTube и Instagram. Кому как больше нравится. А рядом с этой строкой находится кнопка переключения виджетов. Если вдруг одолеет прокрастинация, она активирует большие цифровые часы с мотивирующей (ха-ха) цитатой и позволяет смиренно созерцать течение времени до очередного дедлайна. Правда, если долго просидеть перед этими самыми часами, начинает надоедать фоновая картинка и мозг требует разнообразия. Разработчики Daily Tab собрали фото в категориях природа, архитектура, пейзажи и путешествия, но смену изображения пока оставили автоматической. Возможно, в будущем хотелось бы получить возможность принудительно сменить фон и получить возможность самому выбирать категории изображения. К счастью, собрать внушительную библиотеку фото для Daily Tab будет несложно, их можно взять с того же Unsplash, предлагающего гигантскую подборку не требующих лицензирования качественных изображений.Кстати, если говорить в целом о процессе разработки Daily Tab, дело продвигается очень неплохо, если сравнить актуальную версию с первым релизом. Создатели расширения постоянно что-то подкручивают, улучшают дизайн, добавляют функциональность и придумывают «дорожные карты» для будущих версий, исходя из своего видения удобной стартовой страницы и пожеланий пользователей. В общем, если прямо сейчас вам чего-то не хватает в Daily Tab, высока вероятность, что уже скоро нужные функции появятся. Ну, а поддержать проект проще всего установкой расширения. Чем больше пользователей — тем выше энтузиазм разработчиков.Что же касается самих виджетов, сейчас доступно всего три: список дел, список ссылок для отложенного чтения и лента топовых материалов издания Hype. Уже скоро к ним добавится погода и лента новостей Яндекса. Это очень удобно для тех, кто больше всего «компьютерного времени» проводит именно в браузере. Не надо переключаться между приложениями, чтобы быстро набросать себе список дел или закидывать интересные ссылки в избранное Телеграмм. Виджеты помогают держать все важное перед глазами, а с увеличением их количества, в будущем также появится возможность собрать для себя идеальную стартовую страницу Chrome, которая станет действительно полезным экраном, а не только доставщиком пользователя к востребованным сайтам.В общем, даже если в плане какой-то функциональности придется дать аванс разработчикам Daily Tab, попробовать это расширение все-таки стоит. Ваша стартовая страница браузера станет удобной и красивой, а еще вы сможете постоянно наблюдать развитие проекта с постоянным улучшением дизайна и функциональности.