





Декстопные процессоры Intel 11-ого поколения, они же Rocket Lake-S, вышли буквально пару месяцев назад, и к ним есть много вопросов. Например, почему в них используется пусть и новая, но далеко не новейшая архитектура Cypress Cove, аналог которой в мобильных процессорах появился больше года назад; почему максимальное количество ядер уменьшилось с 10 до 8, и где 10-нм техпроцесс, который уже давно есть в мобильных процессорах компании.И теперь стало понятно, почему Rocket Lake вышли такими. Энтузиаст Fritzchens Fritz решил изучить новый процессор Core i5-11400 под микроскопом и наткнулся на интересную надпись — RKL Intel 2019. Иными словами, процессоры 11-ого поколения были почти полностью готовы два года назад:По меркам 2019 года такие CPU действительно смотрелись интересно: новая архитектура позволила бы топовому 8-ядерному Core i9 обойти предшественника в лице также 8-ядерного Core i9-9900K на 20%, шина PCIe 4.0 тогда была в новинку, да и новая интегрированная графика Xe лишней точно не была. Но почему компания решила отложить релиз?Увы, тут можно только предполагать. Скорее всего, наложились сразу два фактора: во-первых, Intel изначально хотела выпустить Rocket Lake на 10 нм, но в 2019 году не могла достичь на таком техпроцессе частот выше 4 ГГц. Во-вторых, компания могла не ожидать того, что AMD представит своих 12- и 16-ядерных монстров, особенно если учесть, что на проведенной в начале 2019 года презентации «красный» чипмейкер говорил о 8 ядрах.Вот и получилось, что когда летом 2019 года AMD выпустила свои топовые CPU с 12 и 16 ядрами, Intel на это нужно было как-то быстро ответить, и компания по старой схеме «приделала» к Core i9-9900K еще два ядра и слегка нарастила частоты. Также вполне возможно, что Intel тогда все еще надеялась сделать Rocket Lake на 10 нм техпроцессе.Но после выхода Ryzen 5000 полгода назад, которые окончательно «закопали» процессоры Intel даже в играх, надежды развеялись, и компания решила выпустить высокочастотные Rocket Lake в любом виде — даже на старом 14-нм техпроцессе, чтобы хоть как-то конкурировать с новыми решениями от AMD в играх, «забыв» про рабочие задачи:И в итоге у Intel получились крайне горячие франкенштейны, которые в 2021 году смотрятся достаточно бледно. Поэтому не удивительно, что Intel уже осенью представит 16-ядерные решения 12-ого поколения (Alder Lake) на 10-нм архитектуре, то есть Rocket Lake пробудут на рынке всего полгода.