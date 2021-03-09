





Sneaky Sasquatc‪h представляет новую главу, в которой игрокам представится возможность поработать полицейским и раскрыть дело о загрязненном озере. А благодаря аквалангу игроки смогут исследовать затонувшие корабли и находить пиратское сокровище.

В ретро-платформере Dodo Peak добавили новый бесконечный режим и ежедневные испытания. Соревнуйтесь с друзьями за первое место в таблице лидеров и проверьте, как далеко вы сможете забраться. Кроме того, используйте новые настройки, чтобы поменять скорость игры, угол камеры и многое другое.

В Big Time Sports полностью изменили весь игровой процесс и добавили новые механики в каждый уровень: от нового управления скейтбордом до внезапных препятствий в футболе. Даже игроки с опытом найдут для себя много интересного. В обновлённой версии также появился батут. Цель игры, чтобы ваш спортсмен подпрыгнул наибольшее количество раз. Передвигайте сам батут влево и вправо и ловите спортсмена.







Компания Apple рассказала о свежем пополнении в игровом сервисе Arcade. Появилась новая игра SP!NG, скоро выйдет Fantasian от создателя Final Fantasy, а несколько игр получили обновления.Изучите спокойный и интересный мир игры SP!NG, в которой нужно просто собирать драгоценные камни. Одно касание — и вы уже преодолеваете сотни уровней, созданных вручную. Разблокируйте новые темы, которые меняют вид игры и ощущения от неё. Получайте новых персонажей и проходите уровни с идеальным результатом, чтобы разблокировать новые сложные режимы.Легенда игровой индустрии Хиронобу Сакагути, создатель Final Fantasy, представляет новое захватывающее приключение Fantasian. Действия RPG-игры разворачиваются на фоне 150 диорам, созданных вручную и сочетающих физическую среду с трёхмерными персонажами. История начинается в царстве, управляемом машинами. В этой многомерной вселенной баланс хаоса и порядка — ключевой фактор в борьбе за территории и в умыслах богов, которые хотят их контролировать.Главный герой Лео просыпается от мощного взрыва в незнакомом месте. У него сохранилось только одно воспоминание. Игроки постараются восстановить память Лео и разгадать тайны странной механической инфекции, медленно поглощающей всё вокруг. Этот удивительный сюжет придуман Сакагути и дополнен потрясающим саундтреком композитора Нобуо Уэмацу, который также известен по игре Final Fantasy.