



Компания Samsung продемонстрировала на выставке CES новые технологии и продукты: персонального робота-помощника, дом будущего на базе технологий искусственного интеллекта и умный город, созданный с использованием интернета вещей и сетей связи пятого поколения.



В своем выступлении генеральный директор и глава подразделения потребительской электроники компании Samsung Electronics Хён Сок Ким провозгласил десятилетие ориентированных на человека инноваций:





«В «Эпоху впечатлений» нам предстоит переосмыслить окружающее пространство, чтобы лучше приспособиться к нашему постоянно меняющемуся образу жизни. Уникальность подхода Samsung заключается в том, что у нас очень понятная и четкая философия, в основе которой лежат инновации, ориентированные на человека. Мы строим и создаем, чтобы решать проблемы и улучшать жизни людей».

«Мы верим, что будущее персонализированной помощи и ухода. Мы рассматриваем искусственный интеллект, реализуемый непосредственно на устройстве, в качестве основы для действительно персонализированного опыта. Искусственный интеллект на устройстве позволяет вам полностью контролировать вашу информацию, в то же время обеспечивая полные возможности для персонализации».

«У нас есть все инструменты и знания для создания интеллектуальных систем, которые делают жизнь в городе более привлекательной, безопасной и эффективной — чтобы наши дети, а затем и наши внуки любили бы жить в своих городах так же, как многие из нас сегодня. «Умные города, использующие искусственный интеллект, технологии Интернета вещей и сети 5-го поколения, изменят наше взаимодействие с окружающей средой, сделав его максимально удобным и доставляющим удовольствие».

В центре концепции Samsung — обеспечение благополучия пользователей за счет удовлетворения индивидуальных потребностей. Компания представила Ballie — маленького, подвижного робота, который способен действовать в соответствии с нуждами пользователя, помогая ему по дому.Себастьян Сеунг, исполнительный вице-президент и главный научный сотрудник Samsung, объяснил, что реализованная в Ballie поддержка искусственного интеллекта непосредственно на устройстве позволяет роботу одновременно выполнять роль помощника и своеобразного мобильного интерфейса, который способен находить решения для меняющихся потребностей. Он может выполнить эти задачи, обеспечивая при этом полную защиту данных и конфиденциальности:Компания Samsung продемонстрировала инновации для контроля за здоровьем. В сотрудничестве с Kaiser Permanente она разработала домашнее решение для реабилитации больных с заболеваниями сердца, которое соединяет умные часы Samsung со смартфоном через Bluetooth. Приложение Samsung HeartWise отправляет пациенту напоминания об упражнениях, собирает данные об активности и отображает частоту сердечных сокращений во время тренировок. Эти данные загружаются через смартфон в медицинскую карту, чтобы лечащие врачи, координаторы медицинских услуг и специалисты по физической реабилитации могли отслеживать прогресс пациента и взаимодействовать с ним.Программа позволяет пользователям принимать участие в реабилитации в домашних условиях, не тратя время на визиты в больницу или медицинские учреждения. Положительные результаты программы домашней реабилитации пациентов с заболеваниями сердца были опубликованы в прошлом году в Медицинском журнале Новой Англии Catalyst.Федерико Касаленьо, директор по инновациям в дизайне в Центре инноваций Samsung, рассказал, что дом будущего предложит уникальные впечатления за счет использования искусственного интеллекта, всевозможных датчиков и анализа данных. Касаленьо подчеркнул, что пространственные границы физического и цифрового миров будут стерты, при этом жилые пространства обретут форму художественных галерей, студий йоги или других воображаемых пространств.Касаленьо продемонстрировал использование технологии для фитнеса Samsung GEMS. Он показал, как можно использовать очки дополненной реальности, чтобы выполнять физические упражнения с виртуальным личным тренером, взбираться на гору или совершать прогулки под водой, не выходя из дома.Samsung показала дисплей MicroLED, в котором сочетаются достижения в области программного обеспечения, технологии искусственного интеллекта, интернета вещей и аппаратные инновации.Одной из тем стала эволюция кулинарного искусства, когда бытовая техника превращается в личного шеф-повара, диетолога и продавца-консультанта в одном лице. Интеллектуальные технологии способны адаптировать процесс питания — от рекомендаций рецептов и планирования закупок с учетом личных предпочтений и имеющегося провиант, до помощи в доставке и приготовлении пищи.Samsung изложила свое видение «умных городов», в которых интеллектуальные системы, поддерживаемые умными устройствами, платформами и данными, сделают городскую жизнь безопаснее и проще. Эмили Бехер, старший вице-президент и глава Samsung NEXT Global, отметила:«Умные здания» сделают нашу жизнь более связанной и удобной. Жители смогут вызывать лифты, выключать свет, управлять доставкой или проверять наличие места для парковки с помощью простого свайпа по экрану или голосовой команды. Интеллектуальные устройства, установленные в «умных зданиях», будут сообщать о необходимости ремонта и решать проблемы, прежде чем жители заметят это.Samsung работает над налаживанием партнерских отношений с девелоперами и компаниями, управляющими недвижимостью, такими как Greystar Real Estate Partners.Samsung продемонстрировала, как сочетание сетей связи пятого поколения, вычислительных технологий и искусственного интеллекта способно преобразить городской транспорт. Бехер рассказала о видении Samsung и о намерении возглавить новую эру в транспортной отрасли, при этом компания будет использовать 5G для связи между транспортными средствами, чтобы без проблем соединять автомобили с остальной инфраструктурой города. «Умные города» в сочетании с 5G смогут предоставить своим жителям опыт, который всего несколько лет назад был невозможен.Хён Сок Ким подчеркнул, что компания Samsung нацелена на использование технологий, чтобы сделать мир лучше для всех. Он выделил три ключевые области: безопасность и конфиденциальность, использование технологий для создания общественного блага и гражданство. Платформа безопасности Knox будет продолжать расширяться и защищать новые устройства — от мобильных устройств и телевизоров до бытовой техники и многого другого.Было объявлено о расширении Samsung Innovation Campus. Эта программа предлагает людям обучение технологиям искусственного интеллекта, интернета вещей и облачным технологиям. С момента запуска в 2019 году в рамках программы обучение прошло более 20 тысяч студентов из 13 стран мира, и в этом году их численность удвоится.





