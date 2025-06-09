Новое приложение Apple — Games. Как App Store, но только для игр





Компания Apple анонсировала выпуск нового приложения для iPhone и iPad — Games (вероятно, «Игры» в русскоязычной версии). Это игровой хаб, где можно приобретать игры и пользоваться различными игровыми функциями (например, следить за ачивками, отслеживать лидерборды, создавать команды, приглашать друзей на катку, кидать им челленджи). Компания Apple анонсировала выпуск нового приложения для iPhone и iPad — Games (вероятно, «Игры» в русскоязычной версии). Это игровой хаб, где можно приобретать игры и пользоваться различными игровыми функциями (например, следить за ачивками, отслеживать лидерборды, создавать команды, приглашать друзей на катку, кидать им челленджи). Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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В приложение Games будет интегрирован игровой сервис Apple Arcade, в котором можно по подписке играть в различные игры, в том числе эксклюзивные для Apple.Разработчики получат дополнительные инструменты для взаимодействия их проектов с игроками. Об этих инструментах Apple подробно расскажет им в ходе конференции WWDC 25, которая продлится ещё несколько дней. По словам компании, аудитория игроков на iPhone и iPad по всему миру составляет полмиллиарда человек. В Games им будет доступен полный каталог игр, включая все новейшие апдейты.Релиз приложения Games намечен на осень вместе с выпуском iOS 26 и iPadOS 26, однако его бета-версия скорее всего будет включена в пробные версии этих операционных систем.