Новое приложение Apple — Games. Как App Store, но только для игр

Компания Apple анонсировала выпуск нового приложения для iPhone и iPad — Games (вероятно, «Игры» в русскоязычной версии). Это игровой хаб, где можно приобретать игры и пользоваться различными игровыми функциями (например, следить за ачивками, отслеживать лидерборды, создавать команды, приглашать друзей на катку, кидать им челленджи).
Разработчики получат дополнительные инструменты для взаимодействия их проектов с игроками. Об этих инструментах Apple подробно расскажет им в ходе конференции WWDC 25, которая продлится ещё несколько дней. По словам компании, аудитория игроков на iPhone и iPad по всему миру составляет полмиллиарда человек. В Games им будет доступен полный каталог игр, включая все новейшие апдейты.
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