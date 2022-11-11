Новое расширение Chrome умеет отличать настоящую верификацию в Twitter от купленной синей галочки

Энтузиасты Уилл Сигар и Уолтер Лим разработали расширение для браузера Chrome, которое определяет аккаунты с настоящей верификацией Twitter и простых мажористых пользователей, купивших синюю галочку за $8 в месяц.
На фоне недавно принятых в Twitter решений о раздаче синих галочек верификации всем пользователям платформы за $8 в месяц, отличить фейковый аккаунт от официального стало намного сложнее. Тут на помощь приходит расширение Eight Dollars — оно заменяет синие галочки в веб-версии Twitter на подписи «Действительно проверено» (для известных личностей и брендов) или «Оплачено за верификацию» (для подписчиков Twitter Blue).
Пока расширение Eight Dollars можно установить вручную, включив режима разработчика на странице расширений Chrome и загрузив код с GitHub. Аналогичный процесс установки работает и в других браузерах, включая Firefox и Microsoft Edge.