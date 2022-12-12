«Новогодний движ» возвращается: ценные призы и подарки прямо в мобильном приложении и на сайте билайна

В преддверии 2023 года билайн дал старт новому «Новогоднему движу» — игре, доступной для всех клиентов оператора в мобильном приложении и на сайте beeline.ru. В этом году в «Новогоднем движе» участвуют апперы — виртуальные помощники билайна из «Тарифе UP».
Правила «Новогоднего движа 2023» похожи на классическую настольную игру-лабиринт, в котором участник с помощью бросков кубиков передвигается по 600 ячейкам игровой карты. На этой карте можно находить подарки от билайна и его партнеров, а также другие игровые объекты. Чем дальше у вас получится продвинуться по карте, тем ценнее призы. Но добраться до главных призов будет непросто, ведь на пути к ним ждут препятствия.
«Новогодний движ» — это еще и соревнование между игроками. По итогам каждого дня, недели и всей игры билайн определит и наградит ценными призами игроков, собравших больше всего очков на игровой карте. Играть можно как в мобильном приложении билайн, так и с помощью браузера на компьютере — прямо на сайте билайна.
Перед стартом «Новогоднего движа» игрок выбирает одного из пяти персонажей-апперов, каждый из них обладает уникальной супер-силой (все как в «Тарифе UP») — эти способности пригодятся в игре. Каждый день участникам «Новогоднего движа» доступно более 50 попыток-бросков кубиков. Число попыток можно увеличить выполняя несложные задания от билайна.
В числе призов «Новогоднего движа»:
- Скидки до 100% на устройства и аксессуары в интернет-магазине билайна
- Ценные призы от партнеров билайна
- Скидки на услуги связи и собственные сервисы билайна, включая билайн ТВ
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