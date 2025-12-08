Новогодний подарок от Xiaomi для женщин: вышел мощный пылесос для влажной и сухой уборки Truclean W30 Pro







Народный бренд Xiaomi порадовал фанатов новым глобальным релизом в виде пылесоса Truclean W30 Pro. Этот гаджет одновременно справляется с сухим мусором, моет полы и самоочищается.

Xiaomi Truclean W30 Pro оснащён двигателем мощностью 18 000 Па, который вращает роликовую щетку со скоростью 450 об/минуту с усилием 20 Н. Мощность всасывания увеличилась на 20% по сравнению с предыдущими моделями. На выбор доступно несколько режимов мощности для разной степени загрязнений.В щётке предусмотрены специальные лезвия, которые предотвращают наматывание волос. Также в ней есть металлический скребок и V-образное всасывающие отверстие для оттирания даже въевшихся пятен. В комплектной док-станции реализована система самоочистки, которая замачивает и промывает валик горячей водой, вращает его в двух направлениях для очистки краев, а затем сушит горячим воздухом при температуре 80°C. А быстрая сушка занимает всего 15 минут.Ещё к плюсам Xiaomi Truclean W30 Pro можно отнести раскладывающуюся ручку на 180 градусов, благодаря чему можно спокойно убираться под мебелью. Аккумулятор ёмкостью 4000 мАч обеспечивает до 40 минут непрерывной работы. Ёмкость резервуаров составляет 1000 мл для чистой и 700 мл для грязной воды. Весит пылесос 5,15 кг.Xiaomi Truclean W30 Pro уже доступен в Европе по цене 350 евро. Наверняка, он скоро появится и на наших маркетплейсах.