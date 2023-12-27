Новогодний подгон для фанатов Гарри Поттера: русская озвучка Hogwarts Legacy выйдет завтра

Фархад
Хогвартс

Студия GamesVoice наконец-то раскрыла дату релиза русской озвучки для одной из самых масштабных игр 2023 года Hogwarts Legacy.

Все желающие смогут скачать неофициальную локализацию уже завтра, 28 декабря. Релиз состоится в 16:00 по московскому времени. Если вы пропустили, напомним, что студия GamesVoice приступила к озвучке Hogwarts Legacy в начале 2023 года, поскольку издатель (Warner Bros.) решил не включать русскую озвучку в ААА-тайтл. Всего за 5 дней геймеры задонатили на проект более 1,3 млн рублей. Цель в 1,9 млн рублей студия достигло очень быстро.



Стоит отметить, что озвучкой занимались профессиональные актёры дубляжа. Заценить шедевр можно будет на праздниках, а саму игру Hogwarts Legacy, разумеется, забираем в «зелёном Стиме», поскольку на российский аккаунт её продавать отказываются.

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Источник:
GamesVoice
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Комментарии

Esthet
+1790
Esthet
Жаль что на консоль не завезут🤷🏻
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