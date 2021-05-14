





Продолжаем еженедельную подборку космических новостей, и сегодня начнем с достаточно тревожного известия. После того, как случился неуправляемый сход с орбиты второй ступени китайской ракеты-носителя Чанчжэн-5, которая, к счастью, упала в океане недалеко от Мальдив, весь мир снова обратил внимание на проблему космического мусора.С годами она становится только серьезнее: так, информационно-аналитический центр ЦНИИмаш заявил, что на орбитах вокруг Земли сейчас летает порядка 7 тысяч тонн мусора. Для сравнения, вес работающих аппаратов вдвое меньше — порядка 3 тысяч тонн. В итоге по статистическим данным вокруг Земли летает до миллиона объектов крупнее 1 сантиметра: с учетом скоростей в несколько километров секунду они являются по сути пулями, которые при столкновении не оставят ни шанса на выживание работающему зонду.Достается и МКС: только в этом году были проведены две коррекции орбиты, чтобы избежать столкновений, а всего за год было зафиксировано более двух сотен опасных сближений с космическим мусором. Поэтому можно только поддержать инициативу SpaceX по повторному использованию первых ступеней ракет Falcon 9.На днях Илон Маск сообщил о важном достижении: его космическая компания успешно запустила и посадила первую ступень ракета-носителя Falcon 9 целых 10 раз за последние два года. При этом Император Марса заявил, что у них по сути нет какого-то предела: ступень может летать в космос сколько угодно раз, пока не случится какая-либо поломка.И, надо сказать, это не единственный грандиозный план Маска: компания не отказывается от покорения Марса, и переходит к орбитальным испытаниям корабля Starship. Так, SpaceX планирует вывести его на орбиту с помощью ракета-носителя Super Heavy с космодрома в Техасе, после чего космический корабль должен сделать почти полный виток вокруг Земли в космосе и приземлиться в 100 км от северо-западного побережья острова Кауаи, Гавайи. Правда, это пока только планы: сам полет состоится в лучшем случае в конце этого года.А вот NASA уже активно покоряет атмосферу Марса: агентство опубликовало видео полета своего вертолета Ingenuity в 3D. Снимал полет марсоход Perseverance с камер, расположенных на двух его мачтах. Это позволило склеить отснятый материал в небольшой минутный ролик полета в 3D. Так что если у все есть красно-голубые очки — можно насладиться полным погружением в атмосферу Марса:Но, если у вас таких очков нет, не расстраивайтесь: космос умеет радовать красивыми фото и без них. Например, телескоп Хаббл совместно с обсерваторией Gemini North на Гавайях получили качественное изображение Юпитера в инфракрасном спектре:Выглядит планета очень необычно: хорошо видны более темные облака, да и обычно яркое Большое пятно едва различимо. Зато можно разглядеть огромный циклонный вихрь, который протянулся по планете на 72 000 километров. В привычных нам цветах он темно-коричневый.