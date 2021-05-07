





Продолжаем делиться с вами самыми интересными космическими новостями уходящей недели, и начнем мы со своеобразного рекорда: солнечный зонд Parker стал самым быстрым рукотворным объектом, разогнавшись до 150 км/с. Зонд создали для изучения Солнца на максимально близком расстоянии — в разы ближе орбиты Меркурия, из-за чего пришлось его оснастить серьезным тепловым щитом.Но самое главное — стартовал зонд, разумеется, с Земли (150 млн километров от Солнца), а несколько дней назад он пролетел всего в 10 млн километров от нашего светила, что сравнимо с семью его диаметрами. В итоге, по закону сохранения, потенциальная энергия перешла в кинетическую, и на пике зонд летел с нереальной скоростью в 150 км/с! На такой скорости уже начинают ощущаться различные релятивистские эффекты, и, для сравнения, зонд «Новые горизонты», который наоборот улетает прочь от Солнца, делает это со скоростью всего около 16 км/с.Продолжаем нашу подборку не менее приятной новостью — как минимум, для россиян и большинства жителей СНГ: китайский ракета-носитель Long March 5B точно не упадет на территории РФ. Напомним, что с ее помощью Китай успешно вывел на орбиту модуль экипажа для космической станции, однако теперь первая ступень ракеты неконтролируемо падает на Землю.При этом ее части достаточно велики, чтобы не полностью сгореть в атмосфере, так что угроза получить по голове частью ракеты вполне реальна. Впрочем, точно не для россиян: Роскосмос опубликовал карту, по которой видно, что ступень китайской ракеты точно не упадет на территории России. Более точное место падения мы узнаем чуть позже, когда ступень сильнее снизится в атмосфере. По предварительным данным, падение произойдет 9 мая в 8 вечера с немалым разбросом в 20 часов.А теперь менее приятная новость: учения NASA, на которых отрабатывалось падение астероида на Землю, закончились условным уничтожением Европы. И это при том, что были взяты достаточно мягкие условия: об астероиде-убийце стало известно за полгода, хотя нередко крупные «булыжники» рядом с нашей планетой обнаруживаются буквально за несколько дней до времени максимального сближения.В итоге были провалены сразу две цели из двух: во-первых, не получилось построить за этот срок ракету, на которой можно было бы послать Брюса Уиллиса к этому астероиду, чтобы он его взорвал (шутка конечно же — отрабатывалась возможность построить ракету для отклонения этого теоретического булыжника с опасной орбиты). Во-вторых, об этом поняли слишком поздно и не получилось провести эвакуацию жителей Европы, попадающих под удар.Так что на данный момент у нас нет даже теоретических методов борьбы с космическими булыжниками, угрожающими нашей планете. Но в скором времени все может измениться: NASA с Европейским космическим агентством готовят миссию DART, в рамках которой в 2022 году к астероиду Диморфос будет отправлена ракета для отклонения его орбиты.Ну и под конец — SpaceX наконец-то повезло, и компания смогла посадить ракету Starship SN15 без последующего взрыва. Напомним, что происходила отработка важной нештатной ситуации: на высоте ракета перешла в горизонтальный режим полета и отключила двигатели, после чего ее удалось снова вернуть в вертикальное положение и посадить.Теперь, после такой удачи, Илон Маск оказывается еще на шаг ближе к своей заветной цели — колонизировать Марс, ибо для этого он планирует использовать именно такие мощные ракета-носители. Но, разумеется, перед этим Starship пройдут еще далеко не один тест, которые займут как минимум несколько лет.