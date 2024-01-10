Нововведение Android вызовет зависть у фанатов iPhone

Олег

Android


Компания Google объявила об апгрейде своего протокола Nearby Share. Подробности собрали в WCCF Tech.

Nearby Share — это протокол обмена данными по Bluetooth и Wi-Fi Direct. Совсем недавно опция пришла на Windows, а теперь Google заключила партнерство с Samsung и анонсировала для нее новое название — Quick Share.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Цель Google состоит в тесной и бесшовной интеграции Quick Share в совершенно разные устройства: смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки. Отдельное внимание уделяется работе системы на девайсах разных брендов, например, тех же Google и Samsung. В скором времени пользователи Android смогут легко и быстро передавать файлы и данные на любые другие устройства под управлением Windows и Android.

Похожая система под названием AirDrop давно существует в экосистеме устройств Apple. Она отлично работает между iPhone, iPad и Mac, но не позволяет обмениваться данными с устройствами других брендов, и в этом проигрывает существующей Nearby Share и будущей Quick Share. 

-4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
WCCF Tech
Cсылки по теме:
Как читать сообщения в WhatsApp незаметно для отправителя
Gmail получил долгожданную кнопку эксклюзивно для iPhone и iPad
В Android появится полезная штука, подсмотренная в iOS

Рекомендации

Рекомендации

Apple дала людям «Локатор», но они используют его максимально гадко
На Android приходит удобнейшая кнопка, о которой владельцы iPhone только мечтают
OneUI 6.0 приносит полезный переключатель владельцам Samsung Galaxy
В Google Chrome появилась скрытая, но очень полезная функция. Вот как включить

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Pavel Nikiforov
+647
Pavel Nikiforov
у владельца айфона невозможно вызвать зависть XD
просто потому что если человек купил айфон, значит его функционал его полностью устраивает.
остальные покупают андроид и каждый раз пытаются доказать, что он лучше айфона (бггггг).
Сегодня в 16:10
#
+135
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Я честно не понимаю кому это надо , но наверное надо ) я пользуюсь только мессенджерами , пару приложений , серф в инете . Ну и естественно звоню ) на этом все )) и что то мне подсказывает что такой сценарий использования у 90% )) iOS просто попроще андройда , поэтому и нравится .
Сегодня в 16:31
#
+86
AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027
А нафига мне передавать данные на какие-то другие устройства, кроме устройств от apple, если у меня все устройств от apple: iPhone, Apple Watch, MacBooks, iPad. Куда мне эти данные передавать-то? На всякие ведроиды и шиндоусы ваши? Я лично это делать побрезгал бы, даже если бы была такая возможность, это тоже самое что подойти к бомжу и обнять его. Я и так страдаю от того что мой любименький lightning убрали, теперь этот type-c, а что если я пользуюсь зарядкой общественной, а она окажется еще вставлялась в какой-то андроид, а я в свой айфон чик её тыкать должен потом???!!!
Сегодня в 16:37
#
+224
vedpre
Способов передачи файлов с устройства на устройство уже вагон и маленькая тележка.
Сегодня в 16:52
#
+783
Eredy
Одну причину назовите почему должен владелец яблока завидовать блевотному человечку? Сегодня на руках был галакси супер друпер Мегаладон хряп шпряп или как они там у Самсунгов, чисто для поиска что лучшего у них, чем у айфонов. Вообще ничего не нашел, кроме как лишних предустановленных программ, постоянные обновы приложений которые раздражают, открытая система которая лагает со временем, взломать да уж просто и даун сможет, про ПО вообще молчу. Старенький айфон возможно потянет айос 18, а равный по годам Самсунг увы мы все прекрасно знаем получает обнову системы? Конечно же НЕТ. ТАК ЧЕМУ ЗАВИДОВАТЬ ОБЛАДАТЕЛЯМ ВЕДРОИДА? 😂😂😂😂
час назад в 19:36
#
+783
Eredy Eredy
«Старенький айфон 11 потянет возможно айос 18»
час назад в 19:37
#
+58
Алексей Eredy
И? У него выйдет 5 лет обновлений, зеленый шрек даже таким не похвастается
43 минуты назад
#