Нововведение Android вызовет зависть у фанатов iPhone



Компания Google объявила об апгрейде своего протокола Nearby Share. Подробности собрали в WCCF Tech.



Nearby Share — это протокол обмена данными по Bluetooth и Wi-Fi Direct. Совсем недавно опция пришла на Windows, а теперь Google заключила партнерство с Samsung и анонсировала для нее новое название — Quick Share.







Цель Google состоит в тесной и бесшовной интеграции Quick Share в совершенно разные устройства: смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки. Отдельное внимание уделяется работе системы на девайсах разных брендов, например, тех же Google и Samsung. В скором времени пользователи Android смогут легко и быстро передавать файлы и данные на любые другие устройства под управлением Windows и Android.



Похожая система под названием AirDrop давно существует в экосистеме устройств Apple. Она отлично работает между iPhone, iPad и Mac, но не позволяет обмениваться данными с устройствами других брендов, и в этом проигрывает существующей Nearby Share и будущей Quick Share.