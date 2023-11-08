Нововведение Google Chrome поможет навсегда забыть о тормозах и глюках браузера

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Компания Google выпустила в релиз функцию быстрого контроля расхода оперативной памяти. Об этом пишет Gizmochina.



Ранее мы писали об этой фиче: она позволяет видеть расходуемый объем оперативной памяти компьютера в реальном времени для каждой вкладки. Достаточно навести указатель мыши на вкладку, и браузер отображает всплывающее окно с информацией. Если вкладка забирает слишком много «оперативки», можно закрыть её и ускорить компьютер.











До сих пор опция тестировалась и была доступна не всем. Теперь же она внедрена в стабильную версию Google Chrome 119 и в ближайшие дни появится у всех пользователей браузера. До сих пор опция тестировалась и была доступна не всем. Теперь же она внедрена в стабильную версию Google Chrome 119 и в ближайшие дни появится у всех пользователей браузера.