Нововведение Google Chrome поможет навсегда забыть о тормозах и глюках браузера

Олег

Chrome

Фото: Unsplash

Компания Google выпустила в релиз функцию быстрого контроля расхода оперативной памяти. Об этом пишет Gizmochina.

Ранее мы писали об этой фиче: она позволяет видеть расходуемый объем оперативной памяти компьютера в реальном времени для каждой вкладки. Достаточно навести указатель мыши на вкладку, и браузер отображает всплывающее окно с информацией. Если вкладка забирает слишком много «оперативки», можно закрыть её и ускорить компьютер.

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Chrome

До сих пор опция тестировалась и была доступна не всем. Теперь же она внедрена в стабильную версию Google Chrome 119 и в ближайшие дни появится у всех пользователей браузера. 

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Источник:
Gizmochina
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