Нововведение iOS 26 порадует всех владельцев больших айфонов

Фото: UnsplashВ MacRumors заметили, что изменился жест свайпа, заменяющий нажатие кнопки «Назад». Раньше, чтобы вернуться на один шаг в интерфейсе, нужно было провести пальцем слева направо строго от левого края экрана — далеко не все могли легко дотянуться до этой точки на ходу, особенно если это модель Pro Max или у пользователя просто маленькие руки.
Компания Apple изменила метод управления системой, сделав его чуть удобнее для больших экранов. Нововведение просилось уже давно, но лучше поздно, чем никогда.
Компания Apple изменила метод управления системой, сделав его чуть удобнее для больших экранов. Нововведение просилось уже давно, но лучше поздно, чем никогда.
В iOS 26 вернуться на шаг стало проще. Больше не нужно тянуться до левого края дисплея, чтобы сделать свайп — его можно начать с любой точки на экране, например, с середины. Жест сработает при условии, если его начало не совпало с каким-нибудь активным элементом интерфейса, например, кнопкой или строкой ввода.
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