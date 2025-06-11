Нововведение iOS 26 порадует всех владельцев больших айфонов

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Компания Apple изменила метод управления системой, сделав его чуть удобнее для больших экранов. Нововведение просилось уже давно, но лучше поздно, чем никогда.

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В MacRumors заметили, что изменился жест свайпа, заменяющий нажатие кнопки «Назад». Раньше, чтобы вернуться на один шаг в интерфейсе, нужно было провести пальцем слева направо строго от левого края экрана — далеко не все могли легко дотянуться до этой точки на ходу, особенно если это модель Pro Max или у пользователя просто маленькие руки.

В iOS 26 вернуться на шаг стало проще. Больше не нужно тянуться до левого края дисплея, чтобы сделать свайп — его можно начать с любой точки на экране, например, с середины. Жест сработает при условии, если его начало не совпало с каким-нибудь активным элементом интерфейса, например, кнопкой или строкой ввода. 

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Источник:
MacRumors
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