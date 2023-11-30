Нововведение Windows 11 поднимет автономность даже старых и дешевых ноутбуков

Олег

Windows 11


Компания Microsoft добавила в Windows 11 новую опцию энергосбережения. Об этом пишет The Verge.

Согласно источнику, новая настройка появилась в бета-версии Windows 11 26002 Canary. По словам «майков», она «расширяет и улучшает» уже существующую опцию энергосбережения. Настройка будет доступна совместимым с Windows 11 ноутбукам, в том числе старым и недорогим, а также настольным ПК, питающимся от сети.

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Новый режим энергосбережения работает по аналогии с имеющейся в системе «экономии заряда батареи». Она частично урезает производительность системы, но заметить это обычный пользователь сможет разве что в играх — при бытовых задачах поведение ноутбука не меняется. Опцию можно включить на постоянной основе, либо настроить её автозапуск при достижении аккумулятором определенного уровня заряда. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

AleX_another
+742
AleX_another
На старые и недорогие ноутбуки 11 официально не ставится. В чём подвох?
52 минуты назад
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