Нововведение Windows 11 поднимет автономность даже старых и дешевых ноутбуков



Компания Microsoft добавила в Windows 11 новую опцию энергосбережения. Об этом пишет The Verge.



Согласно источнику, новая настройка появилась в бета-версии Windows 11 26002 Canary. По словам «майков», она «расширяет и улучшает» уже существующую опцию энергосбережения. Настройка будет доступна совместимым с Windows 11 ноутбукам, в том числе старым и недорогим, а также настольным ПК, питающимся от сети.







Новый режим энергосбережения работает по аналогии с имеющейся в системе «экономии заряда батареи». Она частично урезает производительность системы, но заметить это обычный пользователь сможет разве что в играх — при бытовых задачах поведение ноутбука не меняется. Опцию можно включить на постоянной основе, либо настроить её автозапуск при достижении аккумулятором определенного уровня заряда.