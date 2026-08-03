Нововведения Android усложнят установку RuStore и российских APK-приложений

Компания Google меняет правила проверки разработчиков приложений для Android и делит их по регионам. Об этом пишет Security Lab.Согласно источнику, речь идёт о новом механизме проверки при установке APK-пакетов, полученных не из Google Play. Чтобы приложение успешно и быстро установилось, его создатель должен подать в Google заявку и создать аккаунт за $25. Однако авторы из регионов под санкциями (например, России) не смогут подтвердить личность, поэтому их программы не получится нормально устанавливать за пределами своих стран.Внутри самих подсанкционных регионов Google фактически откажется проверять приложения и их разработчиков, то есть там софт будет скачиваться и устанавливаться скачивать свободно. Но для жителей других стран (либо для россиян в отпуске или релокации) установка программ от таких авторов станет сложным процессом: владельцу смартфона придётся включить параметры разработчика, подтвердить, что мошенник не диктует действия по телефону, перезагрузить устройство и подождать 24 часа. После паузы Android запросит отпечаток пальца, распознавание лица или PIN-код. Затем пользователь сможет разрешить установку непроверенных приложений на семь дней либо бессрочно.Google утверждает, что это нужно для борьбы с мошенниками. Критики же считают, что компания просто хочет усилить контроль над установкой софта и изолирует подсанкционных разработчиков. Нововведения запустят осенью 2026 года в нескольких странах Азии и Латинской Америки, а в 2027 году они заработают по всему миру для всех магазинов и файлов с сайтов. Новая проверка появится на всех смартфонах с Android 7 и новее на борту.