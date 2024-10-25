Новую кнопку iPhone 16 теперь можно использовать в Blackmagic Camera

Разработчики из Blackmagic Design выпустили крупное обновление для фирменного приложения Blackmagic Camera. Теперь оно поддерживает управление камерой на iPhone 16 с помощью новой кнопки, а также предлагает параметры скорости передачи данных при записи в H264 и H265.
На сегодняшний день Blackmagic Camera — единственная утилита, которая позволяет полностью задействовать все возможности камер в iPhone. Но главное — она доступна абсолютно бесплатно.
В новой версии владельцы iPhone 16 могут управлять зумом, экспозицией, фокусом, ISO и другими параметрами с помощью кнопки Camera Control. Все остальные модели получили функцию запуска приложения из «Центра управления», отображение частоты покадровой съёмки и длительности тайм-кода на наложении во время записи, замедленную съёмку со звуком, возможность ограничения мониторинга по HDMI в разрешении HD, а также настройку скорости передачи данных при записи в кодеки H.264/H.265 и поддержка совместимых с DockKit аксессуаров.
Скачать Blackmagic Camera можно из App Store.
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