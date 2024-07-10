Новую опцию «Google Фото» несомненно оценят и владельцы Android, и фанаты iPhone



Компания Google выпустила новый инструмент для переноса медиатеки из своего облака в хранилище Apple. Это ответный шаг на выпуск аналогичной «яблочной» утилиты.



Согласно MacRumors, в сервисе «Google Фото» появилась новая опция — перенос фотографий и видео в «Медиатеку iCloud». Ваш архив перенесется вместе с созданными в Google альбомами, описаниями и метаданными. По сути, сервис просто делает бэкап фото- и видеоархива, после чего разворачивает его в облаке iCloud.







Чтобы воспользоваться опцией миграции, откройте



Нововведение, несомненно, оценят все желающие перейти с Android на iOS. Теперь перенести свой фотоархив будет очень просто. Чтобы воспользоваться опцией миграции, откройте специальную страницу для переноса данных Google , выберите на ней «Google Фото» и нажмите «Перенести данные». После этого можно будет выбрать определенные снимки или же сразу все. Укажите сервис, в который хотите перенести архив и подтвердите действие. Вы получите письмо со ссылкой на вашу медиатеку в iCloud.Нововведение, несомненно, оценят все желающие перейти с Android на iOS. Теперь перенести свой фотоархив будет очень просто.