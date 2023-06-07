Новые аксессуары MagSafe засветились в iOS 17

Фархад
MagSafe

Разработчик под ником aaronp613 поделился в твиттере интересной находкой — он обнаружил в коде первой бета-версии iOS 17 упоминания новых аксессуаров MagSafe для iPhone.

Ссылки в коде iOS 17 указывают на новый аккумулятор MagSafe с номером модели A2781 и новое зарядное устройство MagSafe с номером модели A3088. Подробностей об этих устройствах пока нет, но ранее аналитик TFI Securites Мин-Чи Куо рассказывал о скором выходе фирменного пауэрбанка Apple с портом USB-C в связи с отказом от разъёма Lightning в серии iPhone 15.

Предполагаемое новое зарядное устройство MagSafe может получить поддержку стандарта Qi2, которая позволит выдавать мощность до 15 Вт при зарядке устройств сторонних производителей. Сейчас этот показатель ограничен 7,5 Вт. 

Ожидается, что новые MagSafe-аксессуары Apple выйдут этой осенью вместе с серией iPhone 15.

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Источник:
aaronp613
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Комментарии

+85
Еремей Киба
зачем qi2 на 15вт, если мой сяоми на первой версии по беспроводу 50вт берет
или суть в том, что это будет универсальный протокол?
час назад в 21:50
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