Новые аксессуары Satechi появились на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) объявляет о доступности на российском рынке новинок от бренда Satechi: беспроводное и сетевые зарядные устройства, док-станцию и функциональный кабель для различных устройств.Беспроводное зарядное устройство 2-в-1 Satechi Duo Wireless Charger Stand подходит для одновременной зарядки трех устройств: например, наушников, смартфона и умных часов. Оно совместимо с устройствами Apple и Samsung, и поддерживает одновременную быструю зарядку до 10 Вт для iPhone и AirPods. Подставка занимает очень мало места, а конструкция позволяет легко сложить ее, поэтому устройство можно носить с собой в сумке или кармане.С помощью интеллектуальной системы распределения питания зарядные устройства Satechi 200W USB-C 6-Port PD GaN Charger и Satechi 100W GaN Charger автоматически регулируют подачу мощности в зависимости от подключенных приборов. Зарядное устройство GaN Charger мощностью 200 Вт оснащено 2 портами USB-C PD 3.1 мощностью до 140 Вт и 4 портами USB-C PD 3.0 мощностью до 100 Вт. Компактная версия GaN Charger мощностью 100 Вт имеет два порта USB-C PD и порт USB-A, объединяет три адаптера. Все устройства защищены от перегрева, обладают сертификатами CE и ETL, свидетельствующими о безопасности для человека и окружающей среды.Двойная док-станция Satechi Dual Dock Stand - Docking Station with NVMe SSD Enclosure легко помещается под MacBook. Она также оснащена двумя портами передачи данных USB-C с высокой скоростью 5 Гбит/с и 10 Гбит/с, что дает вам больше возможностей в работе. Она предлагает порты Ethernet со скоростью 1 Гбит/с, 1 порт DisplayPort, 2 порта HDMI, 1 корпус SSD, 2 порта USB-A со скоростью 10 Гбит/с и 5 Гбит/с, 2 порта USB-C для передачи данных со скоростью 10 Гбит/с и 5 Гбит/с, и порт питания USB-C мощностью 75 Вт, позволяющий заряжать устройство во время работы.Метровый кабель Satechi Thunderbolt 4 Pro Cable поддерживает подачу питания 240 Вт, передачу данных со скоростью 40 Гбит/с — в 8 раз быстрее, чем стандартный USB 3.0 — и разрешение 8К при подключении к внешнему монитору. Кабель Thunderbolt 4 Pro оснащен встроенной поддержкой PCIe для повышения скорости и производительности с пропускной способностью 32 Гбит/с.