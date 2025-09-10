Новые Apple Watch можно не брать: в watchOS 26 появились новые циферблаты и функции здоровья

Ещё во время анонса watchOS 26 в июне на WWDC многие задались вопросом, почему компания не представила никаких новых циферблатов? К счастью, на релизе новые вотчфейсы будут. Вдобавок Apple добавит функции определения гипертонии и продвинутый мониторинг сна в старые модели часов.

Начнём с циферблатов: в финальной бете watchOS 26 появились четыре новых интерфейса, некоторые из которых мы видели на презентации Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3.

AW

Согласно официальному описанию Apple:
  • Exactograph — современная интерпретация традиционных часов-регуляторов, которые разделяют часы, минуты и секунды для более точного измерения времени;
  • Flow — использует цифры из жидкого стекла, которые преломляют жидкий цветной шар, реагирующий на движения вашего запястья;
  • Waypoint — действует как живой компас, показывающий ваше местоположение относительно сохранённых мест на картах или точек интереса (доступно только на Apple Watch Ultra);
  • Hermès Faubourg Party — предлагает анимированные короткие ролики с персонажами, которые появляются в зависимости от времени суток или ваших перемещений (доступно на Apple Watch Hermès).


Все эти циферблаты доступны и на всех совместимых с watchOS 26 моделях (Waypoint доступен только на Apple Watch Ultra, Hermès Faubourg Party — только на Hermès).

Функции определения гипертонии станут доступны владельцам Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 и новее, но только после одобрения FDA. Apple заявляет, что фича заработает в 150 странах, кроме России. Кроме того, улучшенный трекер сна появится на Apple Watch Series 6 и новее.

Напомним, watchOS 26 станет доступна всем пользователям совместимых часов в понедельник, 15 сентября.
1
