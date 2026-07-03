Новые Casio G-SHOCK Pokémon выглядят максимально странно. Или это шедевр для фанатов?

Компания Casio представила лимитированную модель G-SHOCK в честь 30-летия франшизы Pokémon. О них написали в Hypebeast.Корпус и ремешок модели GA-110PKM-7A изготовлены из полупрозрачного полимерного пластика. В оформлении циферблата использованы красный, синий и зеленый цвета, соответствующие палитре первых видеоигр серии. На отметке 9 часов расположен круговой индикатор, стилизованный под покебол, со стрелкой в виде силуэта персонажа Пикачу.На ремешке размещены изображения 29 различных покемонов из разных поколений игры. Юбилейный, тридцатый персонаж — Мью — нанесен на петлю фиксатора. Металлическая задняя крышка украшена логотипом 30-летия франшизы. Часы поставляются в специальной упаковке в форме покебола.Продажи стартуют в этом месяце по цене $270, что составляет около 21 тысячи рублей по курсу. Дизайн получился чересчур «игрушечным» и пестрым, хотя наверняка придется по душе тру-фанатам.