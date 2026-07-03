Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Новые Casio G-SHOCK Pokémon выглядят максимально странно. Или это шедевр для фанатов?

Олег

Фото: Casio

Компания Casio представила лимитированную модель G-SHOCK в честь 30-летия франшизы Pokémon. О них написали в Hypebeast. 

Корпус и ремешок модели GA-110PKM-7A изготовлены из полупрозрачного полимерного пластика. В оформлении циферблата использованы красный, синий и зеленый цвета, соответствующие палитре первых видеоигр серии. На отметке 9 часов расположен круговой индикатор, стилизованный под покебол, со стрелкой в виде силуэта персонажа Пикачу.


Фото: Casio


Фото: Casio

На ремешке размещены изображения 29 различных покемонов из разных поколений игры. Юбилейный, тридцатый персонаж — Мью — нанесен на петлю фиксатора. Металлическая задняя крышка украшена логотипом 30-летия франшизы. Часы поставляются в специальной упаковке в форме покебола. 


Фото: Casio


Фото: Casio

Продажи стартуют в этом месяце по цене $270, что составляет около 21 тысячи рублей по курсу. Дизайн получился чересчур «игрушечным» и пестрым, хотя наверняка придется по душе тру-фанатам. 


Фото: Casio
-1
Источник:
Hypebeast
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Не покупайте эти часы Casio! Они вас разочаруют
Очень солидные, но неприлично дешёвые: вышли новые часы Casio MQ-24 со стальным браслетом
Настолько дорогие Casio G-Shock вы точно не видели. Тут синие сапфиры и технологии для дайвинга за полмиллиона

Рекомендации

Рекомендации

Чем заменить Telegram в России: топ-5 относительно хороших мессенджеров
Apple готовит экстренное обновление iOS 26.4.1 для iPhone
Как пользоваться айфонами в России: здесь все что нужно знать в 2026 году
⚡️ Срочно обновитесь на iOS 26.4.1, и вот почему

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (2)

+39
Феликс
3 статья про часы касио за 2 недели. Так держать. Верным курсом движетесь, товарищи!
Вчера в 20:47
#
Yuri Konst
+30
Yuri Konst
Школота кипятком писает)
14 минут назад
#

Читайте также