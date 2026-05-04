Новые Casio G-SHOCK шокируют и ценой, и внешним видом. Почему это вообще существует?!

Олег

Фото: Casio

Компания Casio представила новые часы неубиваемой линейки G-SHOCK. О них написали в Gizmochina. 

Согласно источнику, модель GWG-B1000MG-1A9 получила название Mudmaster («повелитель грязи»), а ее дизайн вдохновлен геологией. Красные и оранжевые акценты должны имитировать магму, а металлические элементы — золото. Основная часть корпуса и ремешок стилизованы под различные горные породы. 

Выполнены часы почти полностью из биопластика, который является возобновляемым материалом. На водостойкость и прочность это не повлияло: для новинки по-прежнему заявлены все виды защиты от пыли и грязи, а также от воды (до 20 бар). Внутри есть некоторые элементы умных часов — встроенный компас, альтиметр, барометр и термометр. Питание встроено от солнечной энергии. 


Ценник получился внушительным. Часы стоят 143 тыс. йен, что составляет около 70 тысяч рублей по курсу. Если смотреть на часы прямо, то возникает ощущение распухшего флюса из-за несимметричного выступа под кнопки и колесико; да и в целом смотрятся они чересчур монструозно и смахивают на комок грязи. Однако свои ценители у них наверняка найдутся. 
Источник:
Gizmochina
Комментарии (2)

kardigan
+4431
kardigan
Что за шлак они делают последнее время? Неужели все идеи иссякли:что ни новая модель, то какой то криндж, или как там еще по молодёжному.. крипота🤣
Сегодня в 09:18
+26
Slepoy2.0
Скоро будет три кота
Сегодня в 09:28
