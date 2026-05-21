Новые часы Casio G-SHOCK способны нанести и ментальную, и физическую травму. Вряд ли вы осмелитесь их носить

Компания Casio представила новые часы G-SHOCK, которые выглядят очень брутально и шокируют ценником. Подробности в Gizmochina.Согласно источнику, модель MTG-B4000B-1A входит в линейку Casio MT-G, в которой сочетаются полимерные и металлические компоненты. Корпус у часов очень массивный и брутальный, с мощными стальными углами и огромной завинчивающейся заводной головкой — это фирменная конструкция Dual Core Guard. Модель весит внушительные 112 грамм — носить их лучше осторожно, чтобы случайным движением руки не поставить синяк находящемуся рядом человеку.Корпус защищен от воды, пыли, устойчив к центробежной силе и вибрации. Циферблат прикрыт сапфировым стеклом. Новинка подключается к мобильному приложению Casio Watches для автосверки времени, поиска телефона, отображения состояния часов и мирового времени. Ценник удивляет — $1500 в США, что составляет около 110 тысяч рублей по курсу.