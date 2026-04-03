Новые часы Casio G-SHOCK заинтригуют любого. Это почти холодное оружие

Компания Casio выпустила новые цельнометаллические наручные часы, которые объединяют в себе стиль и брутальность. О новинке написали в Gizmochina.

Согласно источнику, часы GMC-B2100 сохраняют фирменный преувеличенно массивный дизайн-код, только выполнен он не в черном или цветном пластике, а в нержавеющей стали. Корпус и безель изготавливаются в несколько этапов, включая ковку, резку и полировку. Подложка циферблата тоже окрашена в цвет часов, а выделяются черными вставками лишь небольшие субциферблаты. Корпус имеет много выточек и деталей, которые зрительно добавляют ему веса, а серебристый цвет визуально превращает часы в подобие холодного оружия.Для фирменной прочности G-SHOCK тут предусмотрен амортизирующий слой смолы между безелем и основным корпусом, да и водостойкость на уровне — 20 АТМ. Вес составляет 171 грамм, практически как у современного смартфона. Что касается опций, то здесь доступно мировое время, секундомер, таймер, будильник, автоматический календарь и Bluetooth. Видимость информации обеспечивает белая светодиодная подсветка. На одном заряде часы проработают 5 месяцев.Стартовый ценник GMC-B2100 составляет 107800 йен, или около 55 тысяч рублей по курсу.