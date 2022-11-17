Свежие чипы Snapdragon выводят беспроводные наушники на новый уровень

Компания Qualcomm представила два новых микрочипа для беспроводных наушников. Об этом пишут на Digital Trends.Согласно источнику, новые SoC получили маркировку Snapdragon S3 Gen 2 и Snapdragon S5 Gen 2. Их главное нововведение — интеграция системы Qualcomm Snapdragon Sound, которая станет доступна на всех наушниках, оснащенных новыми чипами.Это собственный стандарт сертификации функций и производительности устройств; Qualcomm будет использовать этот бренд, чтобы покупатели, видя его, могли рассчитывать на определенный уровень качества и набор фишек. Нечто подобное уже делает Intel со своим шильдиком Evo. Если и наушники, и смартфон имеют сертификацию Snapdragon Sound, то устройства будут максимально совместимы между собой и поддерживают все заявленные опции.Например, одной из функций Snapdragon Sound станет пространственное звучание с отслеживанием положения головы. Кроме того, шильдик обеспечит поддержку звука с разрешением до 24 бит и 96кГц, малую задержку в играх, совместимость с Bluetooth LE Audio, а также кодека aptX Adaptive Bluetooth.Стоит учитывать, что получение сертификации Snapdragon Sound не является бесплатным для производителей электроники, поэтому скорее всего на рынке будут появляться девайсы, поддерживающие все новые функции Qualcomm, но не имеющие шильдика. При этом стандартизация всё же пойдет на пользу и однозначно поможет в выборе качественного устройства.