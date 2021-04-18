





Инсайдер DuanRui поделился в Twitter новыми фото, показывающими, насколько вырез дисплея у новых iPhone станет меньше. На фото можно видеть так называемые «образцы пленки» — макеты, по которым производители защитных стекол и пленок будут создавать свои решения. И они как раз позволяют оценить размеры «челки» у будущих смартфонов Apple.Хорошо заметно, что «монобровь» станет ощутимо компактнее из-за того, что отверстие динамика станет выше, а сенсоры TrueDepth для Face ID и фронтальная камера станут компактнее. В итоге это позволит разместить по бокам от выреза больше информации — например, не только значок батареи, но и точный уровень ее заряда.Что касается точных величин, то «челка» станет чуть толще — 5.35 мм против 5.3 мм у iPhone 12, но ощутимо уже — 26.8 мм против 34.83 мм. Напомним, что это будет первое изменение выреза дисплея с момента выхода iPhone X в 2017 году.