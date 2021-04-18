Инсайдер DuanRui поделился в Twitter новыми фото, показывающими, насколько вырез дисплея у новых iPhone станет меньше. На фото можно видеть так называемые «образцы пленки» — макеты, по которым производители защитных стекол и пленок будут создавать свои решения. И они как раз позволяют оценить размеры «челки» у будущих смартфонов Apple.
Хорошо заметно, что «монобровь» станет ощутимо компактнее из-за того, что отверстие динамика станет выше, а сенсоры TrueDepth для Face ID и фронтальная камера станут компактнее. В итоге это позволит разместить по бокам от выреза больше информации — например, не только значок батареи, но и точный уровень ее заряда.
Что касается точных величин, то «челка» станет чуть толще — 5.35 мм против 5.3 мм у iPhone 12, но ощутимо уже — 26.8 мм против 34.83 мм. Напомним, что это будет первое изменение выреза дисплея с момента выхода iPhone X в 2017 году.
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Допустим засунут все инновации в один телефон, а потом что ... ?!?!?! ОЧЕРЕДНОЕ НЫТЬЁ ВАШЕ ???
Как вообще можно сравнивать простую камеру и модуль с кучей датчиков для распознавания лица🤷🏻♂️
ну и личное мнение "неэксперта и диванного аналитика", если ради внедрения новой технологии страдает 10ок старых и ухудшается пользовательский опыт, то нафиг такую технологию!
а ухудшается потому что избавившись от кнопки домой эпл просто раскидала ее функционал по соседним кнопкам 👍👍👍 кнопки выключения/выключения как таковой не стало, на ее месте теперь сири. оплата теперь кнопкой питания, она же и включения и выключения. сама по себе челка — часть корпуса — стала инвазивной деталью интерфейса, ради нее убрали статус бар. теперь что бы процент заряда батарейки надо совершать дополнительное действие. надо ли объяснять на сколько абсурдно тянуться на 6.5" экране тянуться большим пальцем правый верхний угол чтоб вызвать меню управления всем?! и это заменило такой удобный жест смахивания снизу, который теперь свертывает приложения! стоит ли "вау эффект" смахивания приложения снизу риска разбить стеклянный телефон перехватывая его одной рукой что бы дотянуться до меню управления, которым вы, по сути, пользуетесь еще чаще?! вот и весь ваш хваленый эпл, изуродовавший пользовательский опыт айфона в угоду продажам на фоне "вау эффекта" и назвав это "инновациями".
вы бы поумерили фанатизм, как будто за семейный бизнес воюете )))
По сабжу: Датчиков приближения, физических, в Самсунге А серии нет, чтобы ты знал (и датчика освещения тоже)! И держа телефон плечом, ты начнёшь нажимать все подряд, потому как о у тебя не тухнет. Такая же ерунда и у Ксяоми.