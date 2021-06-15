На презентации 20 апреля 2021 года Apple выпустила обновленный iMac 24’’. Дизайн изменился кардинально
— iMac стал намного тоньше и легче, корпус приобрел несколько ярких цветов, а с лицевой панели исчезло «яблочко». Внутри тоже всё изменилось — материнская плата стала гораздо меньше благодаря применению чипа Apple Silicon M1, и он же позволил уменьшить систему охлаждения.
Первые покупатели оказались в восторге от нового iMac — он действительно умеет понравиться. Однако не всё оказалось так гладко. В последние дни в сети начали появляться жалобы на конструктивный дефект нового корпуса компьютера. По словам пользователей, спустя какое-то время после покупки и использования iMac начинает постепенно «склонять голову», то есть дисплей.
Сначала это практически незаметно, но со временем перекос становится очевиден. Зарубежные блогеры, которые столкнулись с такой проблемой, принялись различными способами замерять и проверять наклон дисплея — и да, он действительно перекошен.
Например, блогер iPhonedo измерил линейкой расстояние от поверхности стола до двух нижних углов iMac 2021. С одной стороны оно равнялось 7,6 см, а с другой — все 8 см. Похожие эксперименты проводили пользователи Reddit и форумчане MacRumors. Жалобы на «кривость» дисплея iMac постепенно собираются и на официальном форуме Apple.
Если вы заметили подобный недостаток на своем новом iMac 2021, можно попробовать вернуть его по гарантии. Однако на момент публикации статьи Apple не признала проблему официально.
На данный момент сложно сказать, насколько распространен этот дефект. Однако это ни в коем случае не новость — у Apple нередко бывали проблемы при переходе на новые корпуса. Достаточно вспомнить iPad Air 2 — первый планшет компании с толщиной корпуса всего 6 мм; из-за просчета в усилении корпуса на дисплее iPad появлялись разводы от прикосновения к задней крышке. Дефект был исправлен аж через два года в iPad Pro 9,7. Подобная история была в iPad Pro 10,5 — это был первый планшет компании с такой диагональю и габаритами корпуса; спустя полгода немало покупателей планшета наблюдали белые засветы в нижней части дисплея. А еще можно вспомнить «флексгейт» в MacBook Pro 2016 и немало других подобных примеров.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Тоже было обидно увидеть, что наши маки «зарезали» на macOS Monterey?))