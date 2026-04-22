Новые iPhone получат камеры с переменной диафрагмой и телевики на 200 Мп

Фархад


Слухи вокруг iPhone 18 Pro начинают выглядеть всё интереснее. В этот раз авторитетный инсайдер под ником Digital Chat Station рассказал сразу о нескольких крупных апгрейдах камеры, но с одним нюансом: часть из них появится в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а остальные — в последующие годы.

Главный акцент в iPhone 18 Pro будет сделан на переменной диафрагме, технологии, которую Apple раньше обходила стороной, но теперь готова внедрить в свои флагманы. Он позволит управлять количеством света и глубиной резкости прямо во время съёмки. С помощью такого нововведения можно будет вручную выбирать, насколько размытым будет фон без программных фильтров и обработок. Также ожидается, что в iOS 27 появятся более удобные элементы управления, чтобы регулировать эффект боке буквально в пару касаний.

Интересно, что некоторые источники утверждают, что переменную диафрагму в этом году получит только iPhone 18 Pro Max, а младшая модель останется без неё. К слову, такой подход Apple уже использовала дважды: в iPhone 12 Pro/ Pro Max с матричной стабилизацией и в iPhone 15 Pro/ Pro Max с тетрапризмой. Вполне вероятно, что и в этом поколении нас ждёт аналогичное решение — все топовые функции камеры получат только владельцы iPhone 18 Pro Max.

Помимо этого, Apple собирается оснастить будущие iPhone Pro и Pro Max основным сенсором на 1/1.12", ультрашириком с улучшенной оптической стабилизацией, и телевиком на 200 Мп. Все эти технологии уже находятся в разработке, но сроки внедрения остаются размытыми.

Инсайдер заверяет, что переменная диафрагма гарантирована для серии iPhone 18 Pro, а остальные улучшения, скорее всего, растянутся на несколько поколений.
