Новые iPhone получат уникальную деталь, которая скроет их от любой слежки

Компания Apple планирует использовать модули Bluetooth 6.1 в будущих моделях iPhone 17. Такое нововведение принесёт важные изменения в сферу безопасности и энергопотребления.
Другим важным преимуществом станет перераспределение вычислений — операции по смене адреса можно будет передать Bluetooth-контроллеру, освободив от этой задачи центральный процессор. Это значительно снизит нагрузку на батарею iPhone и других мобильных устройств, особенно при постоянном подключении аксессуаров, вроде наушников AirPods.
Поддержка Bluetooth 6.1, вероятно, появится в линейке iPhone 17 осенью. А вот массовый выход совместимых аксессуаров и сторонних гаджетов ожидается только в 2026 году.
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