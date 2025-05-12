Новые iPhone получат уникальную деталь, которая скроет их от любой слежки







Компания Компания Apple планирует использовать модули Bluetooth 6.1 в будущих моделях iPhone 17 . Такое нововведение принесёт важные изменения в сферу безопасности и энергопотребления. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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В отличие от предыдущих версий Bluetooth, новые устройства смогут случайным образом менять свои адреса каждые 8–15 минут. Это усложнит попытки отслеживания и сделает соединения более анонимными. Технология получила название Randomized RPA — она позволяет не просто прятать идентификаторы устройств, а ещё и настраивать тайминги обновлений вручную.Другим важным преимуществом станет перераспределение вычислений — операции по смене адреса можно будет передать Bluetooth-контроллеру, освободив от этой задачи центральный процессор. Это значительно снизит нагрузку на батарею iPhone и других мобильных устройств, особенно при постоянном подключении аксессуаров, вроде наушников AirPods.Поддержка Bluetooth 6.1, вероятно, появится в линейке iPhone 17 осенью. А вот массовый выход совместимых аксессуаров и сторонних гаджетов ожидается только в 2026 году.