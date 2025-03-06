Новые MacBook Air и Mac Studio можно активировать и настроить прямо с iPhone

С релизом обновления macOS Sequoia 15.4 для новых моделей MacBook Air и Mac Studio компания Apple упростит процесс активации и первичной настройки этих девайсов. Достаточно будет поднести к компьютеру iPhone или iPad, чтобы перенести все данные.
Согласно официальному пресс-релизу, уже в апреле выйдет macOS Sequoia 15.4, а с ней появится возможность настройки новых MacBook Air и Mac Studio с помощью iPhone или iPad. При поднесении iPhone к Mac, пользователи смогут быстро и удобно войти в свою учётную запись Apple, а также перенести файлы, фотографии, сообщения, пароли и многое другое.
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