Новые MacBook Air и Mac Studio можно активировать и настроить прямо с iPhone

Фархад

Air

С релизом обновления macOS Sequoia 15.4 для новых моделей MacBook Air и Mac Studio компания Apple упростит процесс активации и первичной настройки этих девайсов. Достаточно будет поднести к компьютеру iPhone или iPad, чтобы перенести все данные.

Согласно официальному пресс-релизу, уже в апреле выйдет macOS Sequoia 15.4, а с ней появится возможность настройки новых MacBook Air и Mac Studio с помощью iPhone или iPad. При поднесении iPhone к Mac, пользователи смогут быстро и удобно войти в свою учётную запись Apple, а также перенести файлы, фотографии, сообщения, пароли и многое другое.

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Судя по всему, iPhone или iPad также должны быть обновлены до iOS 18.4 и iPadOS 18.4 для работы этой фичи. Напомним, нечто похожее уже давно есть для первичной настройки и переноса данных на новый iPhone и iPad.
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Источник:
MacRumors
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